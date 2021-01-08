Мария Бутина назвала главное отличие России от США

Москва, 8 января. Америка потеряла право навязывать другим странам свой образ жизни. Так считает публицист и общественный деятель Мария Бутина.

Она написала в Telegram-канале, что Штаты не могут диктовать свои взгляды, так как на их территории происходит анархия. Кто-то должен занять это место, чтобы «указать путь» и «дать альтернативу безумному либерализму США».

Бутина написала, что сегодня многие любят напоминать России о множестве революций. Авторы таких высказываний забывают о главном: страна после каждого такого волнения «аки птица Феникс действительно из пепла». По мнению Марии Бутиной, именно это указывает на готовность России стоять за свои идеалы и свой народ. Она вспомнила крылатое выражение: «Не тот силен, кто никогда не падал, а тот силен, кто падал и вставал».

Недавно Федеральное агентство новостей сообщало, что Бутина предложила признавать иноагентами всех, кто получает финансирование из-за рубежа. Сейчас такой статус получают только люди и организации, занимающиеся политической деятельностью.