Дрон НАТО провел разведку у берегов Ливии

Сирт, 8 января. Дрон НАТО совершил разведывательный полет у берегов Ливии, пишет 218 TV.

Согласно информации издания, беспилотный летательный аппарат (БЛА) RQ-4A Global Hawk под номером UAVGH000 вылетел с аэродрома Североатлантического альянса на юге Италии и взял курс в сторону африканского государства. Миссия попала на радар веб-сервиса Flightradar 24.

В результате дрон совершил несколько кругов над Сидрским заливом, не нарушая границ воздушного пространства Ливии, и вернулся на базу НАТО.

Стоит заметить, что руководство Североатлантического альянса начало на постоянной основе направлять разведывательные БЛА к берегам африканского государства. Предположительно целью исследовательских полетов стала линия соприкосновения «Сирт — Аль-Джуфра».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что официальный представитель Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари рассказал о соблюдении перемирия в регионе и задачах ЛНА на ближайшее будущее.