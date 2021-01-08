Американские чиновники тревожатся за судьбу США

Соединенные Штаты вновь бьют коронавирусные рекорды, при этом сталкиваются с новыми проблемами вакцинации.

В четверг в стране впервые было зарегистрировано более четырех тысяч смертей от COVID-19. На протяжении последних нескольких дней Соединенные Штаты устанавливают рекорды смертности. После рождественских праздников и без того многострадальная американская система здравоохранения столкнулась с новыми сложностями и проблемами, чем вызвала обеспокоенность как обычных граждан, так и высокопоставленных лиц государства. Число инфицированных приближается к 22 миллионам — коронавирусом в стране переболел каждый седьмой американец. Количество госпитализаций неумолимо растет. США трясет, это видно. Жители страны отмечают: США испытывают колоссальные трудности и проигрывают в битве с пандемией.

Директор департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер призналась, что никогда не была настолько обеспокоена ситуацией с COVID-19, как сейчас: темпы распространения выходят за рамки контроля.

«Это кризис эпического масштаба. Мое беспокойство обосновано. Нам потребуется гораздо больше усилий, чтобы замедлить распространение вируса», — заявила Феррер.

Губернатор Кентукки Энди Бешир также называет ситуацию критической и призывает соблюдать необходимые меры.

«Сегодняшние цифры показывают, насколько важны централизованные усилия и ответные меры для победы над COVID-19», — сказал Энди.

Медработники продолжают бить тревогу. Ожидается, что к 23 января число летальных случаев достигнет 438 тысяч человек, хотя в конце декабря называлась меньшая — на 14 тысяч — цифра. Не ясно, поможет ли Соединенным Штатам массовая вакцинация, — американцы не признают новую вакцину и отказываются от процедуры.

По состоянию на 8 декабря первую прививку от коронавируса сделали почти шесть миллионов человек. Это намного меньше обещанного. Судя по докладам чиновников, к концу декабря должны были привиться уже более 20 миллионов человек.

«Обещали слишком многого и не выполнили своих обязательств. Если бы мы заранее не анонсировали такое большое количество вакцины, то нынешние цифры казались бы хорошим достижением», — сказал комиссар по здравоохранению штата Кентукки, доктор Стивен Стэк.

Министр здравоохранения Пенсильвании, доктор Рэйчел Левин также отметила, что американцы недовольны положением дел с вакцинацией в стране.

«Важно не создавать нереалистичных ожиданий, это может заставить общественность разочароваться в программе»», — сказала она.

В Новом Орлеане всплеск заболевания привел к ужесточению ограничений. С пятницы запрещены любые мероприятия и собрания, нежелательны контакты с посторонними людьми, работать придется в удаленном режиме.

«Следующие несколько недель станут решающим моментом в истории в борьбе с пандемией. Сейчас важно соблюсти необходимые ограничения», — отметила мэр Латойя Кантрелл.

Кроме того, в США было зафиксировано 56 случаев нового «британского» типа коронавируса. Эксперты считают, если вирус не возьмут под контроль, то он может нанести стране непоправимый ущерб и привести к настоящей национальной катастрофе.

Ранее Федеральное агентство новостей писало об ухудшении эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, в Японии. Токио вводит чрезвычайное положение и все еще надеется на проведение Олимпийских игр летом этого года.