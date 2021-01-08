США сделали из Румынии передовой рубеж противостояния России. Колонка Евгения Беня

Командование Военно-воздушных сил США в Европе и Африке направило на авиабазу в румынском городе Кымпия-Турзий на длительный срок отряд разведывательных ударных БПЛА MQ-9 Reaper и около 90 военных. По утверждению командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Харригиана, размещение беспилотников обнадеживает союзников и партнеров, а также дает понять противникам, что на любую угрозу возможен ответ.

Румыния наряду с Польшей превращена в центр тяжести НАТО. При этом в связи с двумя направлениями — крымским и приднестровским. США для обеспечения боеготовности Бухареста сосредоточили свои системные усилия на создании объектов военно-морского и военно-воздушного присутствия, сухопутных войск, штабов для командования миссиями и центров сбора разведданных по России и ее вооруженным силам.

В последние годы Румыния выполняет установленную НАТО норму военных расходов в 2% от ВВП, продемонстрировав свою приверженность разделению бремени. С 2017 года 30% военных расходов Румынии выделяется на модернизацию. Эту тенденцию Бухарест планирует сохранить как минимум до 2027 года.

Доктрина появившегося весной прошлого года доклада американского Центра анализа европейской политики «Один фланг, одна угроза, одно присутствие. Стратегия для восточного фланга НАТО», подготовленного бывшим командующим американских сухопутных войск в Европе генералом Беном Ходжесом и бывшим военным атташе США в Польше отставным полковником Рэйем Войчиком, — создать единое однородное передовое присутствие НАТО на восточном фланге, под которым понимается территория вдоль российских границ — от Арктики до Черного моря. При моделировании позиционирования НАТО на «восточном фланге» предстают два стратегических плацдарма: один в Польше, а другой в Румынии.

В докладе прямо предлагается для передового присутствия НАТО на «восточном фланге» уделять максимальное внимание Большому Черноморскому региону и Румынии как ключевому действующему лицу. Дескать, такой подход альянса трансформирует Черное море в «натовское озеро».

Как считают авторы доклада, Румыния нуждается в значительном военном усилении. Прежде всего это означает улучшение дорожной и железнодорожной инфраструктуры страны для повышения военной мобильности НАТО через национальный бюджет или при финансовой поддержке союзников. Посему в Румынии также требуется развивать существующие структуры Североатлантического блока и создавать новые.

Бухарест предоставил ВМС США территорию на базе в Девеселу для наземного размещения морской системы ПРО Aegis Ashore. Объект ПРО в Девеселу вступил в строй еще в 2016 году. Aegis Ashore состоит из РЛС типа AN/SPY-1 и устройств вертикального пуска Мк41 для 24 противоракет Standard SM-3 Block IB. Такой береговой Aegis Ashore способен уничтожать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности на высоте до 250 км. Специально для прикрытия объекта американцы в 2020 году развертывают батарею ПРК THAAD из состава 69-й противовоздушной бригады, дислоцируемой в Форт-Худе (штат Техас). Все в том же докладе непосредственно признается, что система ПРО в Девеселу может служить и против «российских ракетных угроз».

Румыния скоро присоединится, приобретя систему Patriot, в качестве совместимого партнера к США, Германии, Нидерландам, Испании и Греции. Бухарест также находится на стадии закупки американской высокотехнологичной высокоточной ракетно-артиллерийской системы среднего радиуса действия и высокой подвижности HIMARS.

Несмотря на ограниченный оборонный бюджет, Бухарест к тому же улучшает свои военно-морские возможности. Правительство не так давно объявило о планах покупки четырех новых надводных кораблей и трех подводных лодок для операций в Черном море, хотя их приобретение было отложено. Краткосрочным альтернативным решением должно стать оснащение небольших судов в военном флоте Румынии современными БПЛА и ракетами. Румыния участвует в ежегодных многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze, проводимых США в интересах Украины.

19 ноября 2020 года более 130 военнослужащих с 30 единицами боевой техники были задействованы в румыно-американских учениях Rapid Falcon на румынской базе «Михаил Когэлничану» и на полигоне «Капу Мидия» на юго-востоке страны. Министерство национальной обороны Румынии констатировало, что целью учений было «укрепление военного взаимодействия между сухопутными силами Румынии и США, а также развитие партнерства между двумя крупными артиллерийскими частями в связи с оснащением 8-й бригады LAROM «Александру Иоан Куза» начиная с 2021 года системами HIMARS». В маневрах с артиллерийскими стрельбами заокеанские партнеры использовали две мобильные ракетные системы HIMARS 41-й бригады сухопутной артиллерии, а румынские сухопутные силы — три реактивные системы залпового огня LAROM 8-й бригады «Александру Иоан Куза» из румынского города Фокшани.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан, выступая перед началом учений, разъяснил, что безопасность и оборона приоритетны для его правительства, а также подчеркнул «стабильность и предсказуемость» финансирования извне программ оснащения румынской армии.

Между тем устремления НАТО по оттеснению России и урезанию сфер ее влияния совпадают с румынскими амбициями по поглощению Молдавии. Так в марте 2018 года депутаты обеих палат румынского парламента поддержали идею объединения Румынии и Молдавии на совместном торжественном заседании Палаты депутатов и Сената, посвященного 100-летию присоединения Бессарабии к Румынии.

В конце ноября прошлого года после одиозного призыва о выводе российских миротворцев из Приднестровья, сделанного новым президентом Молдавии Майей Санду, генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал:

«Альянс считает, что Россия нарушает территориальную целостность Молдавии, размещая миротворцев в Приднестровье. Молдавия является партнером Альянса. Мы видим, как Россия бросает вызов различным правительствам, размещая войска, в том числе и в отдельных частях Грузии, на востоке Украины, в Молдавии (в Приднестровье)».

Столтенберг отметил, что «нарушение территориальной целостности Молдавии — еще один пример того, как Россия часто нарушает международное право».

Так что именно Румынии НАТО отводит роль передового рубежа в противостоянии с Россией, что находит понимание у руководства этой страны.