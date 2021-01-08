Старейший в России врач скорой помощи привился от COVID-19 в Петербурге

Врач-психиатр Олег Аронович прошел первый этап вакцинации в городской поликлинике №111 в Петербурге на Ольховой улице. Возраст медика — 81 год, он трудится в службе скорой психиатрической помощи с 1962 года и является старейшим работающим врачом-психиатром в России.

Олег Аронович получил первую часть прививки Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») производства BIOCAD. Отвечая на вопросы журналистов, он объяснил, почему пошел на этот шаг, несмотря на почтенный возраст.

«Я взвешиваю риски и понимаю, что риск некоторого дискомфорта после прививки значительно перевешивает риски, которые несет COVID-19, тем более риски тяжелых осложнений и даже смерти от COVID крайне высоки в моем возрасте. Я доверяю отечественной вирусологии и фармацевтике, уверен, что все пройдет хорошо. Что касается других моих коллег из подстанции скорой психиатрической помощи №13, где я работаю, то они, увы, пока не привились. Надеюсь, им помогут сделать это в ближайшее время», — сказал Олег Аронович .

Напомним, акцию по вакцинации петербургских журналистов организовали совместно Петербургский союз журналистов и городской комитет по здравоохранению. В ходе этой акции 4, 6 и 8 января было привито около сотни корреспондентов, операторов, редакторов и т. д.

В социальных сетях журналисты сейчас обмениваются информацией о последствиях вакцинации, они собрали собственную статистику. Примерно 90% вакцинированных переносят прививку без каких-либо последствий, остальные 10% могут испытывать дискомфорт через 6-10 часов после вакцинации: повышение температуры до 38 градусов, мышечная и головная боли. Снимаются негативные симптомы ибупрофеном или парацетамолом. Об этом, кстати, подробно написано в памятке, которую получает каждый вакцинированный гражданин.

Журналисты ФАН также участвуют в кампании вакцинации и призывают всех своих читателей последовать примеру. Записаться на вакцинацию в Санкт-Петербурге вы можете по телефонам, указанным здесь.