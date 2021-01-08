Критик Соседов шокирован новостью о возобновлении проекта «Дом-2»

Проект «Дом-2» выходил в эфир ТНТ на протяжении 16 лет. Перед Новым годом директор канала Роман Петренко объявил, что проект закрывается из-за сильной конкуренции с другими новыми программами на телевидении и популярными YouTube-шоу. Позже гендиректор телестройки Александр Расторгуев добавил, что реалити-шоу не прекращает свое существование, а лишь уходит с канала.

Известный критик, журналист и телеведущий Сергей Соседов удивился, что проекту дают шанс на продолжение. В интервью корреспонденту ФАН он заявил, что скандальному реалити на телевидении больше не место, поскольку «Дом-2» создан для недалеких людей, любящих скандалы и интриги. Куда лучше, считает Соседов, программа Малахова «Прямой эфир».

«Семейные разборки, ссоры, грязь, пошлость, бытовуха… «Дом-2» — это за гранью всяких приличий. Это этически недопустимая передача. Мне вообще странно, что такая программа была допущена до эфира. Будь моя воля, она бы сразу закрылась, причем без объяснения причины. Телевидение — это искусство, там должны быть программы о политике, экономике, культуре, ток-шоу, социальные программы, публицистика. Проблемы людей — кого обделили, кому что-то не додали, например, как в программе у Малахова Прямой эфир», — считает критик.

Вместо ссор и выяснения отношений на якобы скрытую камеру, Соседов предложил поднимать семейные вопросы в одной из рубрик программы «Здоровье» с Еленой Малышевой.

«Чтобы помогать людям в семейных ссорах, должны быть психологические программы. Нужно приглашать экспертов, психологов, психотерапевтов. Может, это будет одна из рубрик программы «Здоровье». Там должны быть практические советы врача», — поделился мнением телеведущий.

Критик считает большой победой закрытие проекта и надеется, что если он все-таки сохранит существование, то примет другой формат и сменит ведущих. Соседов поделился мнением о постоянной ведущей телестройки Ксении Бородиной.

«Я, конечно, лично Ксению Бородину не знаю, может, такой проект она и хорошо вела. Но я увидел ее у кого-то в гостях на одном канале, ужаснулся пошлости и тут же переключил», — рассказал Сергей Соседов.

Ранее ФАН писал, что Андрей Малахов предсказал создание проекта «Дом-3». По его мнению, телестройка может переродиться в новый проект. Малахов не верит, что причиной прекращения показа «Дома-2» стали низкие рейтинги шоу.