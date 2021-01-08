Орейро заявила о готовности привиться от COVID-19 российской вакциной

Монтевидео, 8 января. Знаменитая уругвайская актриса Наталия Орейро публично поддержала российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса нового типа и объявила о готовности привиться ею без раздумий.

Артистка, полюбившаяся зрителям по сериалу «Дикий ангел», подчеркнула, что за годы карьеры у нее сложились прекрасные отношения с Россией. В эту страну Орейро впервые приехала более 20 лет назад и с тех пор не раз возвращалась.

Актриса призналась, что поначалу объясняла теплый прием в России популярностью сериала «Дикий ангел». Но затем поняла, что дело вовсе не в ее персонаже и самом проекте.

«Каждый раз, как я приезжаю в Россию, меня встречает все больше людей», — подчеркнула Орейро в эфире телеканала America.

В ходе интервью актрису спросили, привилась бы она российской вакциной, получившей название «Спутник V». Орейро в ответ решительно заявила о поддержке этого препарата.

«Да! Если нужно будет привиться, я выберу русскую вакцину без колебаний», — заключила она.

Вакциной «Спутник V» привились от коронавируса нового типа уже более миллиона россиян. Эффективность препарата по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований составила 92%.