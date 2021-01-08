В Крыму серьезными темпами продолжает дорожать недвижимость

Цены на недвижимость в Крыму продолжают расти, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. При этом, как сообщают специалисты, спрос на жилье к зиме вырос с начала лета на 25-40%. Корреспондент ФАН выяснил, какая недвижимость в Крыму самая востребованная и насколько она подорожала за последний год.

Жилье в Крыму подорожало в разы

Жилье в Крыму всегда было дорогое, но за последние семь лет цены выросли минимум в два раза. Как рассказал Федеральному агентству новостей крымский агент по недвижимости Николай Думаков, если в 2014 году стоимость вторичного жилья на территории Большой Ялты (от Гурзуфа до Фороса) начиналась от 35 тысяч рублей за квадратный метр, то уже в 2020 году стоимость квадрата стартовала минимум с 72 тысяч рублей. При этом такое жилье не находится рядом с морем или в центре города.

«Все города Большой Ялты не такие уж и большие, поэтому при наличии автомобиля вы сможете оказаться в любой точке одного из городов максимум через 15 минут. В центральных районах городов Большой Ялты в среднем цена на вторичное жилье начинается от 80 тыс. руб./м². Здесь идет в расчет все: этажность здания, район курортного города, имеется ли вид на море или нет, количество комнат, наличие либо отсутствие балкона и парковки, мебели, отделки и многое другое», — говорит агент по недвижимости.

При этом, добавил собеседник издания, последние годы в Крыму бум по спросу на жилье, вместе с этим быстро развивается и строительный бизнес, поэтому на полуострове появилось много нового жилья. Думаков добавил, что в новостройке средняя цена по Крыму за квадратный метр составляет 75 тысяч рублей, но это без отделки.

«Чаще всего в Крыму продается жилье в новостройках именно без отделки, потому что это дешевле и застройщику, и потенциальному покупателю. Если же рассматривать варианты с чистовой отделкой, то цена в среднем будет выше на 15-20% и больше. Стоит понимать, что в Крыму рынок недвижимости богат и разнообразен, поэтому здесь есть предложения практически на любую сумму, ведь можно даже купить бывший сарай, но уже оборудованный под жилье, либо элитные апартаменты на берегу моря и так далее», — сказал специалист.

По его словам, аналогичная стоимость жилья не только на территории Большой Ялты, но и в Севастополе с Симферополем. Причем на вторичное жилье в городе-герое даже больше спрос, поэтому тут цены начинаются от 90 тыс. руб./м². Однако в других районах Крыма, особенно северных и степных, жилье на порядок дешевле ― там ценник на вторичное жилье стартует от 40 тыс. руб./м². Первичного жилья там фактически нет, что также подсказывает карта с новостроями.

Также эксперт добавил, что в Крыму постепенно заканчиваются «интересные» площадки для строительства новых жилых комплексов, из-за чего недвижимость только дорожает, в том числе на вторичном рынке. Даже при нынешней эпидемиологической ситуации в стране вторичная недвижимость с начала года подорожала на 15-25% в зависимости от района, а первичная ― на 10-15%.

Дорогая Ялта и элитное жилье

Ялта заслуживает особого внимания, поскольку здесь недвижимость всегда была дороже, нежели в других районах республики. В городе новые квартиры-студии размером 26 м² стоят без отделки от 2,6 млн рублей, причем расположены они не у моря ― в 5-8 минутах езды на автомобиле, когда нет пробок. То есть первичка в курортной столице Крыма стоит от 100 тыс. руб./м², и это без отделки. При этом вторичное жилье в курортной столице не уступает квартирам в новостройках, а иногда стоит даже немного дороже ― от 105 тыс. руб./м².

«Элитного жилья в Крыму и Ялте очень много, причем цены очень разные и даже могут показаться специфичными. Скажем так, от семи млн рублей и выше за апартаменты 35 м² с хорошим видом на море в хорошем новом здании, где есть все необходимые удобства для комфортной жизни. Причем какого-то предела в цене нет, то есть если у человека есть деньги, то ему смогут предложить массу интересных вариантов, в том числе со своими виноградниками и так далее», ― констатировал крымский агент по недвижимости.

Подведем краткий итог. Жилья в Крыму действительно много, причем на разный кошелек. В основном недвижимость продается в прибрежной зоне, однако с определенной наценкой за доступность к морю. При этом найти в хороших районах полуострова новые площадки для строительства многоквартирных домов, видимо, с каждым годом становится все сложнее, поскольку в Крыму много заповедных зон. Это влияет на цены на недвижимость ― они только растут, и вряд ли что-то изменится в ближайшем будущем.

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