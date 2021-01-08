Психолог рассказал, как настроиться на работу после новогодних праздников

Новый 2021 год принес россиянам целых 11 дней выходных. И после таких каникул многим тяжело возвращаться в трудовые будни. Психолог, доктор наук Андрей Зберовский рассказал ФАН, как настроиться на рабочий лад после новогодних праздников.

Череда застолий, всевозможные кулинарные изыски, спиртные напитки — все это не очень хорошо отразилось на общем состоянии здоровья. Поэтому переключаться с праздников на рабочие будни следует с нормализации правильного питания и, конечно, распорядка дня. К последнему пункту лучше приступить за несколько дней до выхода на работу.

Кстати, моральная подготовка к окончанию каникул — тоже немаловажная часть перехода от праздников к работе. Как отметил Андрей Зберовский, нужно не нагнетать обстановку, а попытаться вспомнить приятные моменты, которые ассоциируются с работой.

«Нужно вспомнить, что работа — это не только место тяжелого монотонного труда с эмоционально сложной и не всегда положительной окраской. Нужно вспомнить, что это место и для приятных ситуаций», — советует психолог.

Эксперт уверен, если вспомнить моменты, приносящие радость в рабочие будни, перспектива выхода на работу «заиграет новыми красками». Специалист советует думать о благодарных клиентах, добросовестных заказчиках, заботливых коллегах и участливом руководителе.

Ключевым моментом Зберовский считает, что нужно напоминать себе о том, что работа — это в первую очередь место личной самореализации.

«Работа — не просто место, где мы отдаем силы и эмоции, но и место, где мы приобретаем что-то в ответ. Здесь мы себя реализуем и повышаем самооценку», — объясняет эксперт.

Кроме того, не стоит забывать, что работа дает возможность зарабатывания денежных средств, чтобы реализовывать свои мечты, покупки, отправляться в поездки и путешествовать.