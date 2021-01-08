Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Психолог рассказал, как настроиться на работу после новогодних праздников

 

Психолог рассказал, как настроиться на работу после новогодних праздников

Новый 2021 год принес россиянам целых 11 дней выходных. И после таких каникул многим тяжело возвращаться в трудовые будни. Психолог, доктор наук Андрей Зберовский рассказал ФАН, как настроиться на рабочий лад после новогодних праздников.

Череда застолий, всевозможные кулинарные изыски, спиртные напитки — все это не очень хорошо отразилось на общем состоянии здоровья. Поэтому переключаться с праздников на рабочие будни следует с нормализации правильного питания и, конечно, распорядка дня. К последнему пункту лучше приступить за несколько дней до выхода на работу.

Кстати, моральная подготовка к окончанию каникул — тоже немаловажная часть перехода от праздников к работе. Как отметил Андрей Зберовский, нужно не нагнетать обстановку, а попытаться вспомнить приятные моменты, которые ассоциируются с работой.

«Нужно вспомнить, что работа — это не только место тяжелого монотонного труда с эмоционально сложной и не всегда положительной окраской. Нужно вспомнить, что это место и для приятных ситуаций», — советует психолог.

Психолог рассказал, как настроиться на работу после новогодних праздников

Эксперт уверен, если вспомнить моменты, приносящие радость в рабочие будни, перспектива выхода на работу «заиграет новыми красками». Специалист советует думать о благодарных клиентах, добросовестных заказчиках, заботливых коллегах и участливом руководителе.

Ключевым моментом Зберовский считает, что нужно напоминать себе о том, что работа — это в первую очередь место личной самореализации.

«Работа — не просто место, где мы отдаем силы и эмоции, но и место, где мы приобретаем что-то в ответ. Здесь мы себя реализуем и повышаем самооценку», — объясняет эксперт.

Кроме того, не стоит забывать, что работа дает возможность зарабатывания денежных средств, чтобы реализовывать свои мечты, покупки, отправляться в поездки и путешествовать.  

«Работа дает нам знания о мире, новые компетенции, эмоции, без которых мы не можем жить. Работа — это огромный безбрежный океан нашего развития и реализации личности, поэтому возвращаться в этот океан после новогодних праздников уже пора», — подытожил Андрей Зберовский.

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров