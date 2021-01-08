По центру Саранска гуляют лисы: ФАН публикует видео

Саранск, 8 января. Рыжие хищники каждый день попадают в объективы камер жителей столицы Мордовии. Что интересно, чувствуют себя они свободно и даже не пытаются скрыться от любопытных глаз. Чем чревато такое соседство для людей, выяснял ФАН.

Беззаботное времяпрепровождение лисы на камеру сняла Евгения Грунина. На кадрах видно, как животное лежит на снегу и подтягивается. Такую картину местные в последнее время видят часто. Патрикеевну можно встретить во дворах спальных районов и даже в центре Саранска.

«Если животное приходит в населенный пункт, значит, ему что-то нужно от человека. Ведь некоторые люди их специально подкармливают. Но этого делать нельзя ни в коем случае. Даже в лесу. Если на территории лисы окажется охотник, то после его ухода она обязательно проверит место, где ходил человек — не оставил ли он что-то съедобное», — рассказал о причинах такого вольного поведения животных охотовед Василий Анохин.

По словам специалиста, эти хищники легко поддаются дрессировке. Лисенка можно приручить. Вести себя он будет как кошка, а вот дом охранять — лучше собаки. Не зря о лесных плутовках в народе слагают сказки.

Если дикое животное в населенном пункте ведет себя спокойно, то скорее всего, оно здоровое. Но испытывать удачу и лезть на рожон не советует ветеринар Алексей Багдашкин.

«Если лиса лежит, играет, ее нельзя пугать. Никто не знает, как она может отреагировать. А вот если вдруг начинает бросаться в сторону человека, то лучше издать какой-либо резкий звук, попробовать спугнуть ее сумкой, пакетом», — посоветовал ветврач.

Без причин бросаться на людей может только больное животное. Если ей все же удалось поцарапать или покусать человека, врачи советуют как можно скорее обратиться в больницу за дозой антирабической вакцины. Жизнь может спасти только своевременная медицинская помощь.

«В прошлом году в селе Носакино Торбеевского района бешеная лиса покусала собаку, которая заразила кошку. А та поцарапала ребенка. В результате животные погибли, а мальчика спасли», — поделился воспоминаниями охотовед Василий Анохин.

Ранее ФАН писал о нашествии лис в Мордовии.