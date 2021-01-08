Политолог Панов рассказал ФАН о политике КНДР и США при президентстве Байдена

Советский, российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Южной Корее в 1992–1993 годах Александр Панов уверен, что в политике США и КНДР вряд ли стоит ожидать изменений. Доктор политических наук рассказал ФАН о некоторых особенностях сосуществования этих стран.

«Я думаю, ничего не изменится. Пока у КНДР достаточно выжидательная реакция. Они не знают, чего ждать от Байдена, хотя уже обменялись колкостями. Байден назвал Ким Чен Ына хулиганом, а северокорейская пропаганда характеризует Байдена как слабоумного и недееспособного. Но это первые заявления, нужно будет смотреть, как будут развиваться события», — поделился Александр Панов.

Политолог отметил, что в своих речах на партийном съезде Ким Чен Ын не трогал тему Соединенных Штатов, а только заявлял, что будут два основных пункта. Первая тема — то, что экономически страна не достигла тех результатов, которые они планировали пять лет назад на предыдущем съезде. Вторая тема касается наращивания ядерного потенциала в Северной Корее.

«Я думаю, они будут ждать, что сделает Байден. Если он продолжит линию Обамы по политике стратегического сдерживания, то будет выжидать, когда что-то произойдет на Севере (речь о Северной Корее. — Прим. ФАН), сменится руководство или режим. Выжидание и санкционная политика. Ясно, что Север страдает от санкционного режима, они очень хотели бы, чтобы еще Трамп это отменил, но Трамп на это не пошел. В этой связи руководство Севера обиделось на Мун Чжэ Ина, который лоббировал хотя бы частичную отмену санкций в отношении Севера в обмен на их уступки, которые они совершили, прекратив свои ядерные и ракетные испытания. Но когда это у них не произошло, то северяне поняли, что на Мун Чжэ Ина рассчитывать не приходится, и практически свернули все контакты с Югом (речь о Южной Корее. — Прим. ФАН)», — пояснил политолог.

Сейчас понятно, что возобновление контактов с КНДР будет зависеть от того, как поведет себя Вашингтон, в частности Байден.

«Север будет реагировать в зависимости от этого. Ясно, что у Севера остается по-прежнему желание избавиться от санкционного режима ООН, но, скорее всего, они не пойдут еще на какие-то уступки. Это показали еще последние ханойские переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном в 2019 году. Ситуация на Корейском полуострове всегда такая — то обострение, то некоторое примирение. Подобная стабильная нестабильность сохранится, ничего нового здесь не произойдет», — подытожил Александр Панов.

Ранее ФАН писал, что коммунисты России призвали Ким Чен Ына наказать виновных в провале пятилетнего плана.