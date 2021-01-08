Заразившийся коронавирусом Лановой пошел на поправку

Москва, 8 января. Народный артист СССР Василий Лановой, заразившийся коронавирусом, идет на поправку, в его организме стали появляться антитела. Об этом рассказала его директор Антонина Журавлева.

По ее словам, у знаменитого актера нет ни температуры, ни поражения легких.

«У него было 5%, но сейчас ушло, все в порядке», — подчеркнула она.

Журавлева добавила, что у артиста есть жалобы, но не столько на самочувствие, сколько на запреты со стороны врачей. Лановой, по ее словам, недоволен отсутствием прогулок на улице.

«Возмущается: «Что, и по коридору ходить нельзя?» Так что все в порядке, выздоравливаем», — цитирует ее РБК.

Звезду советских фильмов «Офицеры» и «Алые паруса» госпитализировали 2 января. У жены Ланового, актрисы Ирины Купченко, результат теста на коронавирус тоже оказался положительным. Но супруга актера от госпитализации отказалась.

Как отмечает телеканал «360», 16 января артисту исполнится 87 лет. Скорее всего, день рождения он отпразднует уже дома.