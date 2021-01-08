Самарцам предлагают поучаствовать в восстановлении облика драмтеатра

Самара, 8 января. Продолжается работа над проектом реставрации здания Самарского театра драмы имени Горького. Архитектор Дмитрий Орлов просит помочь ему архивными фото, чтобы как можно точнее восстановить исторический облик.

Самарский драматический театр — памятник архитектуры федерального значения, одна из визитных карточек города. Здание было построено в 1888 году в стилистике русского «теремка» или «пряничного домика». В результате масштабной реконструкции в 60-е годы XX века здание существенно изменилось внешне и внутренне. Появилось много новых помещений, как за счет перепланировки, так и появления пристроек.

От исторического облика осталась только фасадная часть, но и она претерпела изменения. При создании проекта новой реконструкции ее авторы задались целью максимально восстановить там, где это возможно, элементы изначальной отделки и архитектуры. Причем это касается не только самого здания, но и сквера имени Пушкина непосредственно за театром. Пушкинский сквер является одной из главных обзорных площадок в центре Самары, отсюда открываются красивейшие виды на реку Волгу, набережную, Струковский сад, исторические здания Иверского монастыря, Жигулевского пивзавода, Самарской ГРЭС. Облик и композиция сквера также неоднократно менялись в разные исторические периоды.

В связи с этим Дмитрий Орлов, главный архитектор ГК «Волгатрансстрой», еще в конце 2019 года обратился к гражданам с просьбой присылать любые архивные свидетельства того, как выглядели драматический театр и Пушкинский сквер в прежние времена.

«Огромная просьба, если у кого-то есть фотографии, рисунки, картины — любые изображения здания любого периода его жизни, пришлите нам сканы. Можно любые — некачественные, семейные, где виден только уголочек — какие угодно», — написал архитектор на своей странице в соцсети.

В течение года архитектор публиковал варианты эскизов реставрации.

В преддверии нынешних новогодних прадников Дмитрий Орлов поблагодарил всех, кто уже оказал помощь своими свидетельствами, и рассказал, что работа над проектом продолжается. Теперь ведется проработка интерьеров театра и обустройства сквера.

«Вот уже год прошел, работа над проектом реставрации продолжается. Огромное спасибо всем, кто помогает нам. Повторю свою просьбу — присылайте сканы фотографий или рисунков, семейных, некачественных — любых. На данном этапе нас интересуют интерьеры — фойе, зал, любые помещения. И ещё фотки Пушкинского сквера», — пишет специалист.

Как стало известно ФАН, в планах реконструкторов — восстановление деревянных павильонов, располагавшихся в сквере за задней частью театра. Причем стоит задача заново построить их на месте исторических фундаментов. Для этого фундаменты или то, что от них осталось, еще предстоит отыскать в результате инженерно-геологических и археологических работ.

Эта и другие задачи прописаны в конкурсе, условия которого размещены на портале госзакупок. В документации указана также необходимость обустройства в Пушкинском сквере летней эстрады и амфитеатра на 100 мест, освещения, системы полива газона.

Все эти работы должны быть совершены в течение полугода с момента заключения контракта. Для подрядчика они будут осложняться тем, что здание театра и сквер располагаются на крутом косогоре.

Впрочем, архитекторы и существующий склон включили в проект реконструкции. Судя по имеющимся презентациям, в подземной части театра хотят оборудовать новый зал со сценой на 250 зрителей, а выход из него планируется непосредственно в боковую часть косогора. Сейчас там есть малоприметная окрашенная металлическая дверь, ведущая в технологические помещения.

Лестницу, которая тянется по диагонали вдоль склона и по которой сейчас почти никто не ходит, соответственно, тоже предстоит реконструировать — с расчетом на будущий выход из подземного зала и большой поток людей в обе стороны.

Характерно, что стремление максимально восстановить исторический облик сочетается в планах реконструкции с существенным увеличением количества полезных площадей в здании. В том числе за счет надстройки как вверх, так и вниз. В проекте — один дополнительный надземный этаж (к четырем имеющимся) и еще два подземных (плюсом к одному существующему ныне).

Ранее ФАН писал о восстановлении в Самаре здания фабрики-кухни в форме серпа и молота, где разместится филиал Третьяковской галереи.