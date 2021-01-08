Дагестан оказался лидером по числу некоторых видов преступлений

Махачкала, 8 января. По итогам 11 месяцев 2020 года Дагестан оказался лидером по числу зарегистрированных преступлений террористического характера, экстремистской направленности, а также связанных с незаконным оборотом оружия и злоупотреблениями должностными полномочиями. При этом заметно изменился характер совершенных правонарушений, выяснил ФАН.

Как следует из данных портала правовой статистики Генпрокуратуры России, в период с января по ноябрь 2020 года в Дагестане было выявлено 664 преступления террористической направленности, 65 – экстремистской, 1208 – в сфере незаконного оборота оружия и 104 были связаны с превышением полномочий. При этом северокавказская республика оказалась лидером по количеству указанных правонарушений, уступив лишь Башкирии по зафиксированным случаям злоупотребления полномочиями.

По мнению дагестанского юриста Давуда Кахриманова, озвученные Генпрокуратурой цифры не отражают в полной мере ситуацию в регионе. Преступления, относящиеся к терроризму и экстремизму, претерпели за последние годы в республике значительные изменения.

«К преступлениям террористической направленности относятся не только теракты или захваты заложников. К счастью, этот этап мы уже прошли. В Дагестане уже не происходят спланированные взрывы жилых домов или зданий, но силовые структуры продолжают работу, действуют на упреждение. Поэтому увеличивается число дел о публичном оправдании терроризма, организации вооруженных формирований. То же могу сказать и по экстремизму. Большая часть из 65 таких преступлений – это комментарии в Интернете, социальных сетях», – пояснил ФАН эксперт.

Также в Дагестане продолжается борьба с коррупцией, заметил Кахриманов. Именно этим вызвано лидерство республики по выявленным преступлениям по статье о превышении должностных полномочий.

«Так называемые чистки властных структур в регионе начались несколько лет назад, и в прошлом году они продолжились. Теперь они перешли, в основном, на муниципальный уровень – были уголовные дела против глав администраций, их заместителей. К слову, у многих из них при обысках обнаруживалось оружие, на которое не было разрешения», – рассказал юрист.

Ранее ФАН сообщал о задержании и аресте главы ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева. Он обвиняется в пособничестве террористам и причастности к терактам в московском метро в 2010 году.