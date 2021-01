Воздушное пространство Саудовской Аравии открыто для Qatar Airways

Доха, 8 января. Qatar Airways возобновила полеты через воздушное пространство Саудовской Аравии.

В официальном Twitter-аккаунте представители авиакомпании сообщили, что рейс состоялся накануне из Дохи в Йоханнесбург. Это первый самолет Катара, который пролетел в небе над Эр-Риядом за последние 3,5 года.

This evening #QatarAirways began to reroute some flights through Saudi airspace with the first scheduled flight expected to be QR 1365, Doha to Johannesburg at 20.45 this evening, 7 January. pic.twitter.com/wmU7Qq6Mwd