Воздушное пространство Саудовской Аравии открыто для Qatar Airways

Доха, 8 января. Qatar Airways возобновила полеты через воздушное пространство Саудовской Аравии.

В официальном Twitter-аккаунте представители авиакомпании сообщили, что рейс состоялся накануне из Дохи в Йоханнесбург. Это первый самолет Катара, который пролетел в небе над Эр-Риядом за последние 3,5 года.

This evening #QatarAirways began to reroute some flights through Saudi airspace with the first scheduled flight expected to be QR 1365, Doha to Johannesburg at 20.45 this evening, 7 January. pic.twitter.com/wmU7Qq6Mwd — Qatar Airways (@qatarairways) January 7, 2021

Qatar Airways приостановил полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии из-за кризиса, который начался в регионе Персидского залива 5 июня 2017 года.

Эр-Рияд, Абу-Даби, Манама и Каир разорвали все дипломатические отношения с Дохой после обвинения последнего в «поддержке террористов» и ввели экономическое эмбарго.

Представители четырех стран Персидского залива предъявили Катару требование из 13 пунктов для завершения кризиса, в частности, прекращение сотрудничества с Ираном, Турцией, террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) и другими экстремистскими группировками.

На протяжении более трех лет ни одну из этих претензий Доха не выполнила. Вместо этого правительство сумело развить внутреннюю промышленность и наладить отношения с соседними державами в условиях санкций.

Все изменилось после 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в котором приняли участие представители Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ, Египта и Катара.

1 Организация запрещена на территории РФ.