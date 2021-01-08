Экономист назвал причины закрытия некрупных банков в 2021 году

Старший преподаватель факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС, экономист Борис Пивовар рассказал ФАН, что пандемия коронавирусной инфекции повлияла на банковскую сферу, и, скорее всего, в 2021 году произойдет закрытие почти каждого десятого банка.

Эксперт считает, что ожидается уход с рынка некрупных банков, работающих с малым бизнесом и небогатыми слоями населения.

«Пандемия увеличила расслоение в банковской сфере. Банки, работающие со средним классом или с малым бизнесом, испытывают сейчас большие проблемы, потому что эти классы пострадали больше всего. Доходы упали, бизнесы и предприятия закрываются, производства вынужденно простаивают», — рассказал Борис Пивовар.

По словам экономиста, причинами закрытия банков станут расчистка рынка Центральным банком, а также добровольная сдача нежизнеспособными организациями лицензий. Пивовар подчеркнул, в современных реалиях у российской экономики нет необходимости в существовании такого большого количества банков.

«Вполне вероятно, что небольшие банки действительно начнут закрываться. Несколько сотен банков на всю российскую экономику — это много. Некоторые из них непонятно чем занимаются, на какой рынок работают, учитывая, что первая десятка банков у нас занимает практически весь рынок. Я думаю, не только Банк России будет расчищать рынок, но и многие банки сами отдадут лицензию, потому что рынка для них в нынешних реалиях просто не существует. Рынок будет прочищаться как сам по себе, так и с помощью Центрального банка», — пояснил собеседник ФАН.

Точную цифру ушедших с рынка мелких банков эксперт не назвал, но предположил, что количество закрытых организаций может достичь полусотни.

«Вопрос в том, чтобы эти банки действительно подтвердили, что они не способны развиваться. В принципе, сейчас идет оптимизация госаппарата и рынка. Я думаю, больше все-таки помогать рынку расчищаться будет Центральный банк, он будет решать, кто не имеет права на существование, будет оценивать жизнеспособность. Цифра должна быть обоснована экономическими реалиями страны. По моим наблюдениям, закрыться может около полусотни банков. Но зрительно некоторые могут казаться нежизнеспособными, а по финансовой составляющей вполне достойными существовать», — считает Борис Пивовар.

Ранее ФАН сообщил, что президент России одобрил наделение ЦБ новыми полномочиями. Обновленные правила позволят совету директоров финансового регулятора устанавливать размер максимального вознаграждения, на который банк может рассчитывать в случае перевода средств. Дополнительную поддержку финансового сектора обеспечит порядок определения надежности организации. Регулятор будет устанавливать перечень требований, которые необходимо соблюдать при банкинге. В ряде случаев появилась возможность заблокировать страховую сделку и приостановить лицензию банка.