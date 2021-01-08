Фетисов заявил, решение CAS не повлияет на участие России в Олимпиаде

О решении CAS и перспективах российских спортсменов в 2021 году рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Напомним, 18 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил о своем решении частично поддержать иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Так, до 16 декабря 2022 года россияне не смогут выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Конечно, я расстроился после принятия решения, потому что еще два года Россия будет без флага, без гимна, без формы. Конечно, это неприятная вещь. Смысл Олимпийских игр в том, чтобы представлять свою страну», — объяснил Вячеслав Фетисов.

Депутат также отметил, что Олимпийские игры «подняли свой статус и стали самым смотрибельным мероприятием в истории человечества».

«Миллиарды людей смотрят Олимпийские игры. Конечно, это унижение, когда на протяжении всех соревнований мир будет обсуждать эту тему [решение CAS]. С другой стороны, мы понимаем, что спортсмен, который всю жизнь готовится к Олимпийским играм, все-таки получил надежду на выступление», — сообщил политик.

По мнению Вячеслава Фетисова, спортивные федерации не должны запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях.

«Спортсмен не виноват в том, что произошло. Мы должны дать ему право выбора. Поэтому я полностью на стороне тех, кто примет решение об участии в Олимпийских играх. Несмотря ни на что, Россия будет болеть и переживать за своих спортсменов точно так же, как если бы они были в национальных цветах», — высказался депутат Госдумы.

Политик также отметил, что необходим анализ решения CAS, потому что России важно разобраться, «откуда все это прилетело».