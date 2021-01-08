Фетисов призвал сократить часы тренировок у детей

Как коронавирус повлиял на детский спорт и каким должен быть тренировочный процесс детей, рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Мальчишки и девчонки с энтузиазмом пережили все эти события. Недавно я исполнял детские новогодние желания, подготовил для многих детей хоккейные подарки и обсудил с ними тренировочный процесс во время пандемии. Многие скучали по тренировкам, другие постоянно что-то делали дома. Сегодня формат виртуального общения и совместных тренировок дал возможность внести креатив во все, что связано с тренировочным процессом. Это не может не радовать», — рассказал Вячеслав Фетисов.

По словам депутата Госдумы, «ребенку паузы не вредны».

«Бывают моменты, когда ребенок устает от того, что происходит. В наше время семидневные тренировки в хоккее — это абсурд. Я не понимаю, как родители каждый день таскают туда своих детишек. Тренировки ведь начинаются в 6–7 утра! С другой стороны, это определенная система. Если ребенок вовремя не покатается, он будет отставать», — объяснил эксперт.

По словам политика, необходимо глобальное изменение тренировочного процесса в сторону детства, а не в сторону натаскивания ребенка на результат. Потому что меньше 1% мальчишек станут великими или профессиональными хоккеистами, «все остальные потеряют детство».