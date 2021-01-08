Россиянам назвали способы защиты от COVID-19 в фитнес-клубе

Москва, 8 января. Способы, как защититься от заражения коронавирусом во время посещения фитнес-клуба, назвал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Первое, на что нужно обращать внимание, это наличие в зале рециркуляторов. Приборы пропускают через себя воздух и обеззараживают его. Наличие устройства является одним из основных требований Роспотребнадзора, рассказал специалист. Второй значимый момент — регулярно проводимая уборка помещения, рассказал Болибок.

«Если стоит легкий запах хлорки и других дезинфицирующих средств, то это хорошо, это говорит о том, что они соблюдают тот санитарный минимум», — передает слова иммунолога RT.

Во время самой тренировки необходимо носить маску. Для этого следует подобрать трикотажное или хлопчатобумажное средство индивидуальной защиты. Во время посещения фитнес-клуба также не стоит пользоваться местными душевыми кабинами и пить воду из кулеров, добавил специалист.

Одним из самых опасных мест с точки зрения заражения коронавирусом является общественный транспорт. Это связано с массовыми скоплениями граждан. Об этом россиянам напомнил врач-инфекционист Николай Малышев.