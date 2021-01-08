Пять советов диетолога, как прийти в форму после новогодних каникул

Новогодние каникулы всегда сопровождаются роскошными застольями со всевозможными яствами. Это испытание не только для желудка, но и для всего организма. Диетолог, врач-гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова дала читателям ФАН пять основных советов, как вернуть форму после праздников.

1. Забудьте о диете

Специалист по правильному питанию Нурия Дианова не рекомендует садиться на диету после праздников. По ее словам, этого делать категорически нельзя.

«Гречневые и прочие монодиеты не работают с точки зрения пищеварения. Поджелудочная железа хочет и готова работать, а мы не даем. Мы даем только, к примеру, гречку — углеводы, или салаты, если мы решили сесть на них. Происходит ужасный детокс. Смузи свежие не всем нужны, не все их переваривать будут. Зачем эта крайность?» — объясняет диетолог.

Не лишним будет изучение различных программ разгрузочных дней. После застолий нужна простая, но сытная еда.

«Устройте себе банановый, мясной или рыбный день. Это стандартные рецепты с отварным мясом и салатами. Такие дни нужно устраивать хотя бы один раз в неделю, когда нет большой нагрузки. Но ни в коем случае нельзя голодать», — говорит эксперт.

Диетолог советует определить свои вкусовые пристрастия и выделить три основных приема пищи: завтрак, обед и ужин.

2. Ешьте все, что нравится

Врач-гастроэнтеролог не рекомендует прислушиваться к многочисленным советам: «Давайте худеть на авокадо! Давайте есть только хлебцы!» А если они вам не по вкусу? Нормализация питания, по мнению Нурии Диановой, должна быть построена на тех продуктах, которые вам нравятся.

«Это могут быть даже макароны из твердых сортов пшеницы, почему бы и нет? Кто любит гречку, пусть ест ее. Пусть будет кусок хлеба, только не белого, к примеру, цельнозернового, черного, бородинского, серого. Не нужно использовать рафинированные продукты», — объясняет Дианова.

А вот что касается хлебцев, так, по словам диетолога, это тот же хлеб, только в другом исполнении. Но такой продукт удобен в использовании: его можно взять с собой на работу для перекуса. Кроме того, хлебцы хранятся гораздо дольше, чем обычный хлеб.

3. Питайтесь порционно

Кулинарный блогер советует каждый раз визуально делить тарелку на четыре части. Первую часть займут углеводы, вторую — белки, третью — клетчатка, а четвертая заполняется по желанию. Эксперт подчеркивает, что нет особой привязанности к продуктам, главное, чтобы они нравились.

Диетолог допускает, что в рационе могут быть даже котлета с картошкой, дополненные салатом или каким-то фруктом. Но уже без хлеба, так как картошка вполне заполнит недостаток углеводов.

«Если вы не любите помидоры и огурцы, не берите их. Возьмите салат, кабачки — то, что вам нравится и доступно. Может, это будут просто баклажаны, запеченные в духовке», — отмечает блогер.

Когда соблюдается порционность, организм получает все, что ему нужно. В результате снижается тяга к сладкому, пропадает желание лишний раз перекусить, и, как следствие, происходит снижение веса.

«Придерживаясь такого принципа питания, пищеварение станет идеальным: уходит вздутие, нормализуется стул, улучшается работа кишечника, улучшается состояние кожи, печень условно очищается», — отмечает гастроэнтеролог.

4. Подключите перекусы

Поддержкой принципа ПП станут перекусы. Они должны быть легкими и не превышать 200 килокалорий.

«Кусочек сыра, хлебец и несколько нарезанных овощей или кабачковая икра могут стать отличным перекусом. Подойдет творог (50–100 граммов) с фруктом, ягодами или качественный творожный сыр без большого количества добавок с хлебцем», — приводит пример диетолог.

5. Нормализуйте водный баланс

Заключительный этап на пути к нормализации питания после новогодних праздников — восстановление водного режима. Здесь все очень просто — нужно пить больше чистой воды. Речь идет именно о воде, а не о чае или других напитках.

По словам диетолога, когда будет запущен процесс перехода на правильное питание, желание добавлять сахар, тянуться к мучному и сладкому пропадет. Уйдет и стресс, появляющийся от недостатка этих вредных продуктов.

Многое зависит и от вашей цели. Если есть желание похудеть, во время ужина нужно отказаться от углеводов. Если цель — нормализация пищеварения, то углеводы можно оставить, но питаться все равно по принципу сбалансированной тарелки.

«Начинать похудение и нормализацию пищеварения нужно с таких простых методов, без стресса и нервов. Питаться нужно с удовольствием, со вкусом и при этом приносить пользу своему организму, исходя из своих привычек», — подытожила диетолог Нурия Дианова.

Ранее диетолог-консультант Ольга Капийчук перечислила продукты для восстановления организма после новогоднего застолья.