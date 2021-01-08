Этого недостаточно: Япония не справляется с коронавирусом

Токио, 8 января. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил чрезвычайное положение в Токио и в трех прилегающих районах — Тибе, Сайтаме и Канагаве — в связи с резким ростом заболевших коронавирусом.

Режим ЧП продлится с 8 января по 7 февраля. Конечно, это приведет к ряду ограничений. Например, жители региона будут вынуждены работать только в дистанционном формате, а работодатели в обязательном порядке должны выделить своим сотрудникам дополнительные выплаты.

Японцам также рекомендуют воздержаться от прогулок и посещений общественных мест. Ресторанам и кафе разрешат работать до 20:00, а на спортивных мероприятиях сможет присутствовать ограниченное количество зрителей. При всей жесткости мер общеобразовательные школы останутся открытыми и продолжат работу в обычном режиме. Суга заявил, что правительство окажет материальную поддержку каждому ресторану в размере 17 тысяч долларов, соблюдающему карантин в полной мере.

Ранее премьер-министр неоднократно подвергался критике за нежелание своевременно принимать меры по борьбе с распространением COVID-19. На введении ЧС в столице на прошлой неделе настояла губернатор Токио Юрико Коике.

В четверг в Японии было зафиксировано рекордное количество заболевших — 7548 человек за сутки. Это самый большой показатель с начала пандемии. Общее число зараженных — 266 011, летальных исходов — 3870.

Токио оказалось наиболее пострадавшим. Кроме того, растет количество тяжелобольных пациентов, нуждающихся в госпитализации, но больницы не могут вместить всех. Медработники, опасающиеся за крах системы здравоохранения в стране, в начале этой недели призвали чиновников незамедлительно ввести строгие ограничения.

«На Токио приходится четверть всех инфицированных от общего числа по стране. Количество больных растет высокими темпами. Будет трудно контролировать вспышку в сельской местности, если мы не сможем немедленно остановить распространение вируса в мегаполисе», — заявил руководитель Национального института инфекционных заболеваний Такаджи Вакита.

Врач Сатоши Камаячи признался, что режим чрезвычайного положения будет недостаточным, это не поможет снизить число заболевающих через месяц.

«Этого недостаточно. Необходимо сокращать социальные контакты», — сказал он.

Другие специалисты согласились с Камаячи. Они уверены, что режим ЧС необходимо ввести минимум на два месяца.

Две недели назад в Японии зафиксировали случаи нового, более заразного варианта «британского коронавируса». СМИ пишут, что японские чиновники опасаются вводить режим полной изоляции из-за боязни нанести непоправимый ущерб экономике. Страна также сталкивается с различными сложностями из-за перенесенной Олимпиады. Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, Япония все же намерена летом 2021 года провести Олимпийские и Паралимпийские игры, которые должны были состояться в прошлом году.

«Я полон решимости обеспечить безопасность игр, принимая все возможные меры против заражения», — с уверенностью отметил Суга.

Выставка факелов, которые используют во время эстафеты олимпийского и паралимпийского огня в этом году, должна была продолжить работу на этой неделе. Однако пока ее решили закрыть для «уменьшения потока людей и предотвращения распространения COVID-19».

Ранее ФАН сообщал о том, что в ближайшие дни бразильские специалисты начнут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Необходимое сырье прибыло из Москвы 6 января.