В Госдуме рассказали, как заработает закон о предзащите диссертаций в аспирантуре

Новый закон об аспирантуре позволит обучающимся получить степень кандидата наук и повысить статус молодого ученого в России. Об этом ФАН рассказала зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

«Комитет работал над законом не один год, привлекая научное и педагогическое сообщества, профильные министерства и ведомства, Академию наук и правительство, — сказала депутат. — В ходе многолетней работы удалось выйти на законопроект, который приняли в первом чтении. И теперь мы вышли на тот текст, который обсуждали с депутатами, и на те поправки, которые приняли и отклонили еще во втором чтении».

По словам депутата, законом вводится ряд новаций. Так, условием окончания аспирантуры становится предзащита, отменяются Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и вводятся некоторые общие федеральные требования. Также отменяется аккредитация программ аспирантуры, реализуемых на основе ФГОС.

«Данный документ, судя по тому количеству вопросов, которые мы получили, вызвал особые волнения в аспирантской среде, — заметила Тутова. — По новым правилам, программы аспирантур будут реализовываться на основе федеральных государственных требований. Это нужно, чтобы аспиранты шли именно на защиту диссертации и получали степени кандидата наук, а не просто защищали выпускную квалификационную работу и получали диплом педагога-исследователя».

Лариса Тутова отметила, что привлекательность аспирантуры в глазах по-настоящему амбициозных молодых ученых должна возрасти. При этом повысится и ответственность за результат, заметила она.

Добавим, МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, федеральные государственные вузы, перечень которых утверждается указом кабмина, получат право самостоятельно разрабатывать и утверждать устанавливаемые требования к программам подготовки в аспирантуре и адъюнктуре. При этом такие требования не могут быть ниже федеральных государственных.

Закон также устанавливает, что все академические права аспирантов, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу, сохраняются. Документ в случае подписания президентом вступит в силу с 1 сентября 2021 года.