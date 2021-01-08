Гинцбург объяснил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19

Телеведущая и врач Елена Малышева в социальной сети Instagram опубликовала пост, где ответила на часто задаваемые вопросы о прививке от коронавируса. О том, нужна ли прививка тем, кто уже перенес заболевание, ведущая программы «Жить здорово!» ответила однозначно.

«Надо ли делать вакцину тем, кто переболел коронавирусом? Нет, вакцину делать не надо», — написала врач.

С заявлением Малышевой не согласился директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург. В интервью ФАН ученый объяснил, почему телеведущая не права и зачем прививка нужна тем, кто уже перенес заболевание.

«Есть уже несколько хороших научных публикаций, говорящих о том, что до 20% переболевших не имеют иммунитета к вирусу. Это происходит за счет того, что при инфицировании коронавирусом у 20% заразившихся индуцируются антитела практически ко всем интерферонам. А за счет чего это происходит, до сих пор не выяснили. Но есть факт, что у организма нет защиты перед возможностью повторного заражения. Они становятся очень чувствительны к другим вирусам, которые вызывают острые респираторные заболевания, возникающие в осенне-зимний период», — пояснил специалист.

Александр Гинцбург призывает вакцинироваться всем, кто переболел коронавирусом. Эксперт считает, что им можно прививаться не в первую очередь, но все равно сделать это нужно обязательно.

«Вакцинироваться надо всем переболевшим. Другое дело, что у переболевших перед вакцинацией необходимо определить титры антител, парализующие вирус. У кого они высокие, можно вакцинироваться не в первую очередь, но титры антител надо повышать каждые три месяца. Абсолютно ничего плохого для здоровья от вакцинации не будет», — подчеркнул собеседник ФАН.

Ученый рассказал, как проходит вакцинация с точки зрения побочных эффектов, и отметил, что никаких неожиданных реакций на сегодняшний день у пациентов не наблюдается.

«В исследованиях вакцины обозначено, что до 15% вакцинированных могут иметь побочные эффекты. На практике это оказалось действительно так. У 15% наблюдается покраснение, головная боль, ломота в мышцах. Самое очевидное проявление — повышение температуры до 38 градусов. Снимается это одной таблеткой парацетамола. Каждого вакцинируемого об этом предупреждают. Парацетамол можно принять сразу, не дожидаясь поднятия температуры до 38 градусов», — рекомендует Александр Гинцбург.

Ранее глава Центра имени Гамалеи заявил, что россияне активно прививаются отечественной вакциной от коронавирусной инфекции. Вакцинацию прошли уже более миллиона граждан Российской Федерации. Каждому из них ввели препарат «Спутник V».