Гаспарян связал молчание Навального в СМИ с протестами в США



Журналист Олег Кашин в эфире «Эха Москвы» допустил, что Алексей Навальный, несмотря на возбужденные против него уголовные дела, вернется в Россию в обозримом будущем. По его мнению, данный вопрос можно считать «главной политической интригой сезона», поскольку оппозиционер находится в неудобном положении.



Кашин считает, что Навальный не может пойти по пути таких видных деятелей, как Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский и Светлана Тихановская, которые в настоящее время проживают за пределами своих стран. В то же время сценарий, где основатель ФБК (НКО, иноагент) остается резидентом Германии или другого европейского государства, будет означать появление серьезных проблем.

«Я понимаю, что Навальный, остающийся в этом ряду, где живут, не знаю, Каспаров, Ходорковский, Тихановская и прочие, — естественно, для него это не вариант. Для него это если не политическая гибель, то, по крайней мере, большие проблемы. Очевидно, он вернется. И здесь мы переходим ко второму, еще более скользкому вопросу: вернется он куда — в тюрьму, домой или на площадь?» — задался вопросом публицист.

Уголовные дела и сложности экстрадиции

В конце декабря, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела против Навального о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о нецелевой растрате собранных с физических лиц денежных средств. Инкриминируемая оппозиционеру статья — ч. 4 ст. 159 УК РФ — подразумевает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

Известно, что основатель ФБК уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции по делу «Ив Роше». Ранее управление ФСИН потребовало от Навального вернуться в офис ведомства 29 декабря к 9:00. Основанием для запроса послужила публикация в журнале The Lancet, из которой следует, что оппозиционер находится на территории Германии без медицинских оснований.



Учитывая, что Навальный фактически нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», ему грозит замена условного срока на реальный. Таким образом, уголовное дело о мошенничестве в ФБК и нарушение законодательных норм могли стать полноценным мотивом не возвращаться на территорию России. В экспертном сообществе уже отмечали, что сам оппозиционер может использовать ситуацию, чтобы остаться в Германии надолго, без боязни экстрадиции. Об этом, в частности, свидетельствует недавняя подача оппозиционером документов на продление визы.

Навальный в Россию не спешит

Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Армену Гаспаряну с просьбой прокомментировать текущее положение Навального. Вопреки риторике Кашина, эксперт убежден, что основатель ФБК не торопится возвращаться в Россию.

«Одно дело, когда ты весь из себя такой политик, и совсем другое, когда по тебе открыто дело о махинациях в особо крупных размерах», — сказал Гаспарян.

Деятельность Навального в информационном поле заметно снизилась. Об этом свидетельствует отсутствие политических публикаций в социальных сетях и редкость упоминания оппозиционера в СМИ. По мнению политолога, это связано с ажиотажем вокруг демонстраций у здания Капитолия — ранее сторонники действующего президента США Дональда Трампа смяли ограждения у правительственного здания и вступили в столкновения с полицией, что спровоцировало несколько жертв.

«Что сейчас Навальный может говорить, когда в Штатах такое происходит? Всем сейчас категорически не до него. Поэтому с его стороны сейчас можно наблюдать затишье», — добавил публицист.

Одним из наиболее вероятных исходов возвращения Навального в Россию является тюремное заключение, отмечает Гаспарян. Это связано с тем, что оппозиционер не вернулся в Россию 29 декабря по запросу российских органов. Кроме того, он подозревается в растрате на свои нужды более 356 миллионов рублей, собранных в качестве пожертвований для ФБК.