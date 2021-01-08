Кот Виктор из Приморья снискал небывалую популярность в 2020 году

Владивосток, 8 января. Составлен рейтинг самых популярных четвероногих питомцев 2020 года. Кот Виктор, проживающий в Приморье, вошел в список.

Всего рейтинг насчитывает десять позиций. Его составлением занимались специалисты портала «Медиалогия». Они отсмотрели самые популярные новости в России, в которых фигурировали питомцы граждан. На пятом месте оказался кот Виктор из Приморья.

Животное стало первым представителем своего вида, которое пролетело по новым правилам популярной у россиян авиакомпании. Известно, что представители организации специально изменили правила, чтобы люди могли провозить в салоне своих упитанных любимцев весом до десяти килограмм. Благодаря путешествию кот Виктор снискал популярность.

В топ-10 котов 2020 года вошел и челябинский четвероногий по кличке Леха. Животное сумело спасти от смерти свою хозяйку после того, как в их доме начался пожар. Героический поступок кота запомнился россиянам и стал одним из самых обсуждаемых в социальных сетях.