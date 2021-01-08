Россиян предупредили о смертельно опасных видах боли в животе

, 8 января. Боль в животе после новогодних праздников может быть не только следствием переедания, но и сигналом серьезных болезней, сообщил гастроэнтеролог Андрей Барановский.

Многие россияне испытывают дискомфортные ощущения в области живота после новогодних праздников, рассказал главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа Петербурга Андрей Барановский в эфире Пятого канала.

Боль вверху живота, сопровождающаяся горечью во рту, тошнотой или рвотой с желчью является сигналом к немедленному вызову скорой помощи на дом, уверен врач. По его словам, такие симптомы могут указывать на панкреатит или холецистит.

Вздутие живота, запор, тошнота, изжога, диарея, потеря веса и покраснение языка могут быть симптомами пернициозной анемии. Причиной этого опасного заболевания может стать нехватка витамина В12, предупреждают врачи.