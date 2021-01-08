Американцы возмутились цитатой Гитлера в речи члена Конгресса США

Вашингтон, 8 января. Член Конгресса США от штата Иллинойс Мэри Миллер во время выступления процитировала бывшего фюрера Германии Адольфа Гитлера. Ее слова вызвали волну критики.

Политик участвовала в митинге «Матери за Америку». Она вспомнила слова главы Третьего рейха: «Кто владеет молодежью, тот владеет будущим». Миллер заявила, что в этом Гитлер был прав.

Коллеги конгрессвумен возмутились этим высказыванием. Они назвали неуместным упоминание фюрера и заявили, что таким образом Мэри Миллер проявляет неуважение к миллионам людей, погибшим из-за деятельности фашистов. Политика также осудили члены общественных и религиозных организаций.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что представители антифашистского движения в США угрожают политикам. Их заметили за поджогом машины и уничтожением частной собственности.