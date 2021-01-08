Результатам выборов не верит Трамп или американский народ? Колонка Николая Столярчука

Пока мы отмечали Рождество, в США произошло невообразимое для этой страны событие. Американцы, несогласные с результатами президентских выборов, прорвали оцепление полиции на Капитолийском холме в Вашингтоне, проникли в здание Конгресса (Капитолий) и пытались помешать законодателям утвердить победу демократа Джозефа Байдена на выборах. Из-за беспорядков власти ввели в Вашингтоне комендантский час. Нет смысла в деталях описывать произошедшее, интересно оценить реакцию американских элит, мирового сообщества и СМИ, в том числе и российских.

С 1814 года Капитолий не видел захвата, тогда его захватили британцы, теперь — американские граждане. Власть и элита не только не оценили инициативу граждан, но и серьезно испугались. Устраивать митинги и волнения из-за ограничений пандемии или убийств афроамериканцев можно, а врываться в Капитолий и призвать власть к ответу — нельзя. Данные действия не были названы «актом гражданского неповиновения» или «оспариванием оппозицией результатов выборов», «борьбой за демократию», в конце концов. Такие термины использовались бы по отношению к украинскому Майдану, беспорядкам в Киргизии, Белоруссии и других странах, где «США насаждают демократию».

Джо Байден сразу назвал происходящее мятежом, хаосом, а американских граждан, совершивших данное действие, он назвал «чернью, повстанцами, внутренними террористами». Мэр Вашингтона Муриэл Баузер вторил Байдену и тоже назвал захвативших Капитолий внутренними террористами.

Борис Джонсон обвинил Трампа в подстрекательстве к мятежу. У Ангелы Меркель происходящие события вызвали «гнев и печаль», как у человека, который «восхищается американской демократической традицией». За ней подобную печаль начали выражать все европейские лидеры. Российские либеральные СМИ, как и западные, пытаются из Трампа сделать крайнего и виноватого во всех мирских грехах. Именно Трамп, по мнению российских либералов, подстрекал своих сторонников к подобным действиям. Что там российские либералы, даже Twitter с Facebook банят высказывания Трампа как «подстрекающие к мятежу»!

От Трампа в одночасье отвернулась вся западная элита, даже четыре американских экс-президента высказались по данному вопросу и осудили Трампа. В отличие от Картера, Клинтона и Обамы, только Джордж Буш-младший сказал правду о своем отношении к произошедшему. Он заявил, что Трамп «перешел черту» и «так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах». Буш-младший также добавил: «Наша страна важнее, чем текущая политическая обстановка».

Всему мировому сообществу, наконец, открыли глаза: демократические перевороты, бархатные революции, точечные удары и разрушение других стран ради нефти США и партнеры предусмотрели только для «банановых республик» и стран, которые США считают таковыми. В США и западных странах такие действия признаются мятежом, актами терроризма и национальной трагедией. Кроме того, «политическая обстановка» и режимы, которые США сносят в других странах, не должны волновать американских граждан, для них главное — страна!

Конечно же, Трамп не идеален, но из него сделают крайнего незаслуженно. Только его, а не «режим» обвинят во всех грехах и обеспечат политическое забвение, а может, даже посадят. Возникают вопросы к действующим лицам. Каким образом американские граждане пошли за президентом, которого на протяжении всего срока демократы обвиняли в некомпетентности и косноязычии? Каким образом Трамп, который не мог связать и пару слов, смог убедить людей — консервативных республиканцев, образцовых патриотов Америки — идти на штурм Капитолия?!

Байдену и демократам сейчас стыдно признаться в одном. Демократы не смогли убедить собственный народ в победе на выборах. Данная ситуация подтверждается тем, что сам Трамп не смог своими призывами повлиять на людей, которые заняли Капитолий. Убедить людей в победе Байдена не смогли не только демократы, но и республиканцы. Вице-президент Майк Пенс, который председательствовал на голосовании коллегии выборщиков, когда протестующие ворвались в здание, ретировался с охраной. Когда такое было, чтобы республиканец постыдно бежал в бункер от республиканцев, захватывающих Капитолий?!

Мы увидели глубинный кризис власти в США. Американцы не верят ни одной из правящих партий. Американская элита в лице Байдена и Пенса не готова и не способна вести диалог с собственным народом, но при этом силой американского оружия «насаждает демократию» по всему миру. Вместо переговоров и диалога в ответ собственным гражданам сыплются обвинения в терроризме и мятеже, вводятся национальная гвардия и войска.

Позором Байдена можно считать высказывание об американских гражданах, пусть и захватывающих Капитолий, как о «черни, повстанцах, внутренних террористах»! Эшли Бэббит из Сан-Диего, погибшая от огнестрельного ранения в грудь при захвате Капитолия, 14 лет отслужила в американской армии на должности эксперта по безопасности, четыре раза выезжала в зарубежные командировки. Ее супруг рассказал, что его жена была патриотом своей страны. Таких граждан — ветеранов армии — новый президент США называет чернью и террористами!

Для США произошла национальная трагедия, но она не в том, что был захвачен Капитолий и опозорена демократия. Трагедия в том, что американская власть открыла свое истинное отношение к собственным гражданам — как к холопам и черни. Остается только сочувствовать американцам, ведь им придется жить при таком руководстве…