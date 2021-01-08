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Результатам выборов не верит Трамп или американский народ? Колонка Николая Столярчука

Результатам выборов не верит Трамп или американский народ? Только Джордж Буш ответил честно на этот вопрос. Колонка Николая Столярчука

Пока мы отмечали Рождество, в США произошло невообразимое для этой страны событие. Американцы, несогласные с результатами президентских выборов, прорвали оцепление полиции на Капитолийском холме в Вашингтоне, проникли в здание Конгресса (Капитолий) и пытались помешать законодателям утвердить победу демократа Джозефа Байдена на выборах. Из-за беспорядков власти ввели в Вашингтоне комендантский час. Нет смысла в деталях описывать произошедшее, интересно оценить реакцию американских элит, мирового сообщества и СМИ, в том числе и российских.

С 1814 года Капитолий не видел захвата, тогда его захватили британцы, теперь — американские граждане. Власть и элита не только не оценили инициативу граждан, но и серьезно испугались. Устраивать митинги и волнения из-за ограничений пандемии или убийств афроамериканцев можно, а врываться в Капитолий и призвать власть к ответу — нельзя. Данные действия не были названы «актом гражданского неповиновения» или «оспариванием оппозицией результатов выборов», «борьбой за демократию», в конце концов. Такие термины использовались бы по отношению к украинскому Майдану, беспорядкам в Киргизии, Белоруссии и других странах, где «США насаждают демократию».

Джо Байден сразу назвал происходящее мятежом, хаосом, а американских граждан, совершивших данное действие, он назвал «чернью, повстанцами, внутренними террористами». Мэр Вашингтона Муриэл Баузер вторил Байдену и тоже назвал захвативших Капитолий внутренними террористами.

Борис Джонсон обвинил Трампа в подстрекательстве к мятежу. У Ангелы Меркель происходящие события вызвали «гнев и печаль», как у человека, который «восхищается американской демократической традицией». За ней подобную печаль начали выражать все европейские лидеры. Российские либеральные СМИ, как и западные, пытаются из Трампа сделать крайнего и виноватого во всех мирских грехах. Именно Трамп, по мнению российских либералов, подстрекал своих сторонников к подобным действиям. Что там российские либералы, даже Twitter с Facebook банят высказывания Трампа как «подстрекающие к мятежу»!

Результатам выборов не верит Трамп или американский народ? Только Джордж Буш ответил честно на этот вопрос. Колонка Николая Столярчука

От Трампа в одночасье отвернулась вся западная элита, даже четыре американских экс-президента высказались по данному вопросу и осудили Трампа. В отличие от Картера, Клинтона и Обамы, только Джордж Буш-младший сказал правду о своем отношении к произошедшему. Он заявил, что Трамп «перешел черту» и «так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах». Буш-младший также добавил: «Наша страна важнее, чем текущая политическая обстановка».

Всему мировому сообществу, наконец, открыли глаза: демократические перевороты, бархатные революции, точечные удары и разрушение других стран ради нефти США и партнеры предусмотрели только для «банановых республик» и стран, которые США считают таковыми. В США и западных странах такие действия признаются мятежом, актами терроризма и национальной трагедией. Кроме того, «политическая обстановка» и режимы, которые США сносят в других странах, не должны волновать американских граждан, для них главное — страна!

Конечно же, Трамп не идеален, но из него сделают крайнего незаслуженно. Только его, а не «режим» обвинят во всех грехах и обеспечат политическое забвение, а может, даже посадят. Возникают вопросы к действующим лицам. Каким образом американские граждане пошли за президентом, которого на протяжении всего срока демократы обвиняли в некомпетентности и косноязычии? Каким образом Трамп, который не мог связать и пару слов, смог убедить людей — консервативных республиканцев, образцовых патриотов Америки — идти на штурм Капитолия?!

Результатам выборов не верит Трамп или американский народ? Только Джордж Буш ответил честно на этот вопрос. Колонка Николая Столярчука

Байдену и демократам сейчас стыдно признаться в одном. Демократы не смогли убедить собственный народ в победе на выборах. Данная ситуация подтверждается тем, что сам Трамп не смог своими призывами повлиять на людей, которые заняли Капитолий. Убедить людей в победе Байдена не смогли не только демократы, но и республиканцы. Вице-президент Майк Пенс, который председательствовал на голосовании коллегии выборщиков, когда протестующие ворвались в здание, ретировался с охраной. Когда такое было, чтобы республиканец постыдно бежал в бункер от республиканцев, захватывающих Капитолий?!

Мы увидели глубинный кризис власти в США. Американцы не верят ни одной из правящих партий. Американская элита в лице Байдена и Пенса не готова и не способна вести диалог с собственным народом, но при этом силой американского оружия «насаждает демократию» по всему миру. Вместо переговоров и диалога в ответ собственным гражданам сыплются обвинения в терроризме и мятеже, вводятся национальная гвардия и войска.

Позором Байдена можно считать высказывание об американских гражданах, пусть и захватывающих Капитолий, как о «черни, повстанцах, внутренних террористах»! Эшли Бэббит из Сан-Диего, погибшая от огнестрельного ранения в грудь при захвате Капитолия, 14 лет отслужила в американской армии на должности эксперта по безопасности, четыре раза выезжала в зарубежные командировки. Ее супруг рассказал, что его жена была патриотом своей страны. Таких граждан — ветеранов армии — новый президент США называет чернью и террористами!

Для США произошла национальная трагедия, но она не в том, что был захвачен Капитолий и опозорена демократия. Трагедия в том, что американская власть открыла свое истинное отношение к собственным гражданам — как к холопам и черни. Остается только сочувствовать американцам, ведь им придется жить при таком руководстве…

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