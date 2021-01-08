ЛДПР проведет пикет у посольства США

В связи с последними событиями в Вашингтоне 8 января в 12:00 активисты ЛДПР во главе с депутатом Василием Власовым проведут пикет у здания посольства США в Москве (Новинский бульвар, 19-23). Это акция солидарности с простыми американцами, которые продолжают поддерживать действующего президента США Дональда Трампа, проигравшего выборы лишь в результате фальсификаций.

«Московская молодежь соберется у посольства США на встречу с депутатами Госдумы, в частности я там буду. Нас всех волнует ситуация, которая в США сейчас происходит, определенные выпады в нашу сторону, которые звучали ранее и, конечно, кадры, которые потрясли мир, — захват Капитолия. Четыре человека, по последним данным, погибли во время протестов, которые там проходили. <...> Мы будем выступать за демократию, за мир, но в то же самое время мы считаем, что клоунада, которая была на выборах президента в США, о ней все начинают забывать. <...> Мы считаем, что не совсем, возможно, легитимно президент Байден будет находиться у власти после того, что произошло. В частности, мы будем говорить о том, что выборы должны проходить честно и таких фальсификаций, которые были на выборах в США, мы не допустим. Основная цель — чтобы нас услышали в посольстве США. Это большое здание, там работает огромное количество людей. Когда они говорят и ведут определенную работу против нашей страны, спонсируя определенные политические силы в нашей стране и парламентскую оппозицию, они должны понимать, что это может закончиться тем, что у них сейчас происходит в Вашингтоне», — отметил Василий Власов.