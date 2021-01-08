Родион Газманов рассказал, кто сможет поднять рейтинги «Дома-2»

Москва, 8 января. Певец Родион Газманов назвал вероятный перезапуск реалити-шоу «Дом-2» «страшным событием» и рассказал, кто в таком случае мог бы поднять рейтинги программы «до небес».

Новость о закрытии проекта исполнитель назвал одной из лучших в 2020 году. Газманов считает шоу «фабрикой безумия», которая нужна для заработка немалых денег и в качестве трамплина для карьеры участников.

При этом артиста удивляет, как долго зрители держали рейтинги шоу на неплохом уровне.

«Это насколько у людей жизнь должна быть скучной, чтобы каждый день смотреть на все эти довольно плохо срежиссированные брачные игрища?» — написал он в Instagram.

По мнению Газманова, если «Дом-2» все же решат перезапустить на другом канале, на роль ведущего необходимо пригласить Николая Дроздова — известного ученого-зоолога.

«При правильной подаче рейтинги взлетят до небес. Сам буду смотреть по возможности», — заключил он.

Как отмечал ТНТ, шоу «Дом-2» приостановили из-за нерентабельности. Предполагается, что проект «переедет» на другой телеканал. Также есть вариант отправить передачу на просторы интернета или в TikTok.