Производство российского «Спутника V» начнут в Бразилии в ближайшие дни

Бразилиа, 8 января. Бразильские специалисты начнут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в ближайшие дни. Об этом сообщили в фармацевтической компании Uniao Quimica.

Необходимое сырье прибыло из России в Бразилию 6 января. Производство стартует в рамках договоренностей между Uniao Quimica и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о передаче технологии, сообщает ТАСС.

Также в компании сообщили о запланированных переговорах с Россией о поставке в Бразилию доз «Спутника V» в рамках экстренного запроса, так как этого требует сложившаяся в стране ситуация с коронавирусом. В РФПИ ранее заявили о начале масштабного производства вакцины от коронавируса в феврале 2021 года. Планируется создание десятков миллионов доз препарата.