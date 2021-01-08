Трамп пообещал сосредоточиться на передаче власти Байдену

Вашингтон, 8 января. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что сосредоточится на плавной и безболезненной передаче власти победившему на выборах демократу Джзефу Байдену.

«Конгресс сертифицировал результаты (выборов. - Прим. ФАН), новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», — заявил Трамп в опубликованном на его странице в Twitter видеообращении.

Президент США отметил, что «его штаб испробовал все возможности», чтобы оспорить результаты президентских выборов и «обеспечить честный подсчет голосов». В то же время он призвал сторонников «умерить свой пыл», идти дальше и «заниматься делами Америки».

Трамп осудил демонстрантов, которые устроили беспорядки в Вашингтоне и взяли штурмом здание Капитолия. Однако он заверил, что «все только начинается» и сообщил о продолжении «выдающейся кампании», принимать участие в которой будут все.

Ранее СМИ сообщили, что группа сенаторов-республиканцев рассматривает вопрос о первом в истории страны использовании 25-й поправки к конституции США ради смещения президента. Это лишило бы Трампа возможности снова баллотироваться на пост президента в будущем.