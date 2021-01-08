Полиция опровергла смерть пострадавшего в беспорядках в Капитолии офицера

Вашингтон, 8 января. Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего в ходе беспорядков у здания Конгресса США офицера.

В заявлении ведомства говорится, что сообщения СМИ о смерти сотрудника полиции не соответствуют действительности. В ходе штурма Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа пострадали несколько полицейских, они госпитализированы, но живы.

О смерти сотрудника правоохранительных органов сообщил телеканал CNN. В СМИ уточняли, что со вчерашнего вечера погибший офицер полиции находился в критическом состоянии.

Беспорядки у Капитолия начались в среду, 6 января, когда в здании Конгресса США проходило обсуждение итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу в которых одержал демократ Джозеф Байден. Собравшиеся в столице сторонники действующего главы государства Дональда Трампа после его выступления на митинге пытались помешать утверждению итогов голосования,

В результате беспорядков задержаны 14 человек, есть погибшие. Пострадали более 50 сотрудников полиции Капитолия и столичной полиции.