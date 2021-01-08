Гидрометцентр спрогнозировал кратковременное потепление в Сибири

Москва, 8 января. Несколько сибирских регионов ожидает небольшое потепление в ближайшие дни.

Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую область, а также юг Красноярского края ожидает один день, когда мороз чуть ослабит хватку — 10 января, а после него вновь станет очень холодно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Уже 11 января во всех этих регионах температура понизится на 5-6 градусов, и 12 января возвращение холодной погоды на 8-12 градусов ниже нормы», — заявил синоптик.

Жителям Хакасии, Красноярска и Абакана не стоит ждать теплой зимы, по словам Вильфанда, и следует готовиться к серьезным холодам.

Также научный руководитель рассказал, что предстоит испытать москвичам. Суровая зима не придет в столицу, но небольшое похолодание будет. Тем не менее градусник термометра покажет температуру на три или четыре градуса выше климатической нормы, сообщает ФАН. По словам Вильфанда, в Москве «мягкая» зима — легкая облачность и небольшой снег, которая будет перемежаться с недолгими и такими же мягкими похолоданиями.