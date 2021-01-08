Малышева оценила вакцинацию препаратом «Спутник V»

Москва, 8 января. Телеведущая и врач Елена Малышева высказала свое мнение по поводу вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V» в своем Instagram-аккаунте.

Российская вакцина полностью соответствует всем требованиям качества, сообщила Малышева и напомнила, что подтверждающие это утверждение исследования были опубликованы в одном из крупнейших мировых журналов по медицине The Lancet.

«Вакцинация создаст популяционный иммунитет, который защитит нас всех и резко ослабит коронавирус», — уверенно заявила она.

Защитить от коронавируса следует в первую очередь людей в группе риска — старше 65 лет и страдающих от диабета или ожирения, поскольку они имеют самые большие шансы попасть в реанимацию или и вовсе умереть от COVID-19. Еще один из невысказанных плюсов вакцины — то, что она не содержит следов яичного белка и полностью безопасна для людей, страдающих от аллергии на яйца.

Российский препарат продолжает распространяться по миру. Как ранее сообщал ФАН, в Египте скоро начнется испытание «Спутника V». В связи с набирающей обороты востребованностью лекарства производитель увеличил количество выпускаемого препарата.