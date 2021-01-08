Сенаторы-республиканцы рассматривают вопрос о смещении Трампа с помощью 25-й поправки

Вашингтон, 8 января. Группа сенаторов-республиканцев рассматривает вопрос о смещении действующего президента США Дональда Трампа, что не позволит ему баллотироваться на пост главы государства в будущем. Об этом со ссылкой на источник в Республиканской партии сообщает CNN.

Импичмент мог бы лишить Трампа возможности снова баллотироваться на пост президента в будущем. Глава государства уже подвергался этой процедуре в связи с его деятельностью на Украине. Однако тогда отстранить его от должности отказался Сенат.

Теперь до истечения президентских полномочий Трампа осталось две недели, и времени для импичмента и повторного суда уже не будет. В связи с этим некоторые члены правительства провели предварительные обсуждения о применении 25-й поправки к Конституции США для отстранения президента от должности.

Чтобы лишить Трампа полномочий, потребуется участие вице-президента Майка Пенса и большинства чиновников из администрации президента, которые должны признать главу государства непригодным для работы. Оспорить их решение президент может в Конгрессе США.

В этом случае у Пенса и администрации будет четыре дня, чтобы доказать свою позицию, после чего состоится голосование. Для окончательного отстранения Трампа потребуются поддержка двух третей парламентариев, в том числе голоса 67 сенаторов и 290 членов Палаты представителей.

25-я поправка была принята в 1965 году в связи с убийством президента США Джона Кеннеди и инфарктом у его предшественника Дуайта Эйзенхауэра. Она принималась для обеспечения четкой преемственности власти в случае комы или инсульта у главы государства, но до сих пор ни разу не применялась.

Штурм Капитолия протестующими может оказаться первым непредвиденным обстоятельством в истории США, в связи с которым будет применена 25-я поправка к конституции, отметил президентский историк Дуглас Бринкли.

Ранее немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции призвала Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Кроме того, задействовать 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от власти, вице-президента Майка Пенса призвал лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.