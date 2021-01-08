Ужесточенные правила карантина из-за COVID-19 вступили в силу на Украине

Киев, 8 января. Дополнительные карантинные меры начали действовать на Украине из-за пандемии COVID-19 в пятницу. Соответствующее решение украинское правительство приняло еще 9 декабря.

«Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их «Зимние каникулы ради безопасности», — отмечал в декабре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме уже введенных ограничений в стране в указанный период будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, заведений общепита, кроме обслуживания навынос, учреждений культуры и обслуживания, а также спортивных организаций, кроме тренировок национальных сборных команд. Приостановлена работа непродовольственных рынков и учебных заведений. Запрещено проведение массовых мероприятий.

Ранее Министерство здравоохранения Украины получило заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Документ появился на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вместе с заявлением ее лидера Виктора Медведчука.