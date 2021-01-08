Пушков констатировал конец гражданского мира в США после захвата Капитолия

Москва, 8 января. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что захват Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа свидетельствует о конце гражданского мира в США.

По мнению парламентария, процесс был запущен не выдвинувшими Трампа в качестве кандидата в президенты республиканцами, а участниками прокатившихся по стране в конце мая антирасистских протестов Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»).

«И конец гражданского мира, выражающийся в небывалом по охвату и остроте расколе общества, — качественно новое состояние нынешней Америки», — констатировал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что беспорядки в Вашингтоне нельзя считать ни преддверием гражданской войны, ни попыткой госпереворота, так как у демонстрантов не было оружия, лидеров и программы действий. Протестующих не поддержали ни части спецслужб и силовых структур, ни одна политическая сила, ни политики-республиканцы. Тем не менее, захват госучреждения является противозаконным действием, напомнил сенатор.

В среду, 6 января, протестующие штурмом взяли здание Конгресса США и прорвались внутрь. В ходе разгона демонстрантов полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате беспорядков погибли четыре человека, одной из них является женщина, 14 лет служившая в ВВС США.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что США ждут новые столкновения сторонников республиканцев и демократов на следующих выборах. По его словам, американские власти уже давно полностью отделились от общества, а беспорядки будут повторяться на каждых выборах.