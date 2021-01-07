Вирусолог не счел «британский» штамм коронавируса опасным для России

Москва, 7 января. Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 не так опасен для России, считает директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По мнению специалиста, страх вокруг нового штамма вызван его быстрым распространением в Британии и резонансом в СМИ. Викулов отметил, что Россия получила «британский» штамм коронавируса. Он «будет изучен более подробно».

«Пока это не так опасно и актуально. Потому что те мутации, которые есть у этого вируса, пока не вызывают глобальных опасений у специалистов, а больше вызваны шумом, поднятым журналистами, и утечкой вируса в Великобритании», ― сообщил вирусолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что мутировавший коронавирус обнаружен в 22 странах Европы. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что новый вариант коронавируса со временем заменит другие.