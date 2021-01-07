Ликвидировано 65 возгораний с начала года на территории Томской области

Томск, 7 января. Нарушение правил пожарной безопасности привело к возникновению в начале года многочисленных возгораний на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

С начала 2021 года в регионе зафиксировано 65 пожаров, из которых 25 произошло по причине неисправности отопительных приборов и печей.

Спасатели напоминают жителям области о необходимости контроля за работой отопительных приборов. Также, по возможности, следует не перегружать электрическую сеть одновременным включением нескольких устройств.

Особую внимательность необходимо проявить людям, у которых в доме установлена дровяная печь. С основными правилами противопожарной безопасности при эксплуатации каминов и печей можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МЧС.

Накануне ФАН сообщал, что на территории Томской области объявлено оперативное предупреждение из-за аномально холодной погоды. Специалисты предупреждают о возникновении чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти из-за низких температур.