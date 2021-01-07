Ботсвана стала 46-м государством Африки в китайской программе «Один пояс, один путь»

Габороне, 7 января. Ботсвана подписала меморандум о сотрудничестве с КНР в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь» во время визита в страну главы МИД Китая Ван И.

Китайская Народная Республика планомерно продвигает на Африканском континенте проект «Один пояс, один путь», выдвинутый лидером страны Си Цзиньпином. Его целью является поиск новых форм международного сотрудничества и развитие механизмов экономического партнерства с Китаем. Ботсвана стала 46-м государством континента, присоединившимся к китайской инициативе. Примечательно, что это произошло в 46-ю годовщину установления дипломатических отношений Пекина и Габороне.

Президент Ботсваны Моквести Эрик Масиси заявил, что подписание меморандума позволит стране привлечь необходимые прямые инвестиции и перезагрузить экономику после пандемии COVID-19. Также он поблагодарил правительство Китая за поддержку, оказанную Республике в борьбе с коронавирусом.

Ранее в рамках африканского турне министр иностранных дел КНР Ван И посетил Демократическую Республику Конго, которая также стала частью китайской инициативы. В обмен на присоединение к проекту «Один пояс, один путь» Пекин списал выданные Киншасе кредиты на сумму 28 миллионов долларов США и пообещал инвестировать в экономику Республики еще 17 миллионов. При этом китайские компании уже занимают доминирующее положение в горнодобывающем секторе ДРК.

Также Китай ведет активную экономическую деятельность в Западной Африке, активно вытесняя Францию из ее бывших колоний. Подробнее о противостоянии Парижа и Пекина в рамках проекта «Сети влияния» рассказал ФАН автор Telegram-канала «Пятая республика».