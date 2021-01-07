Садальский назвал привычку россиян напиваться в новогодние праздники мифом

Традиционное русское новогоднее застолье, плавно перетекающее в череду выходных, всегда сопровождается огромным количеством выпитого спиртного. Однако актер и блогер Станислав Садальский считает, что традиция напиваться в Новый год изжила себя. Об этом сообщил в разговоре с корреспондентом ФАН.

По мнению артиста, люди стали гораздо ответственнее и осмысленнее относиться к алкоголю. Выходит, канули в лета времена Жени Лукашина из ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!», который, напившись до беспамятства улетел от своей невесты из Москвы в Ленинград.

«Сейчас популярность алкоголя уже снизилась, в больших количествах уж никто не пьет. Сейчас все пьют избирательно. Нет безудержного пьянства в новогодние праздники – это миф», — считает Садальский.

В чем-то с артистом согласился и продюсер Иосиф Пригожин, он полагает, что раньше особый интерес алкоголь вызывал из-за дефицита и осуждения пьянства. Сейчас же ассортимент спиртных напитков поражает своим многообразием, да и употребляющие их люди не подвержены гонению со стороны общественности.

Ранее писатель, переводчик и блогер Дмитрий (Гоблин) Пучков в интервью ФАН рассказал, почему россиян пора перестать считать самой пьющей нацией.

«По-моему, русский народ стал радикально меньше пить. По крайней мере, я уже не помню вообще, когда в последний раз видел валяющихся на улице пьяных людей. Да десятилетия уже прошли», — отметил публицист.

Несмотря на уменьшение количества пьющих людей в стране, Пучков поддержал возвращение вытрезвителей.