«Зеленые» энергетические проекты в Африке получают дополнительное финансирование

Абиджан, 7 января. Африканский банк развития выделил 15 миллионов долларов из Фонда устойчивой энергетики для Африки (SEFA) и еще 10 миллионов из Фонда чистых технологий (CTF) для продвижения проектов Африканского фонда возобновляемых источников энергии (AREF II).

Задачей AREF II является инвестирование в проекты малых гидроэнергетических, ветровых, геотермальных и солнечных электростанций. Управляет фондом британская компания Berkeley Energy, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии.

Ожидается, что 20 миллионов, выделенных Африканским банком развития пойдут на каталитические инвестиции в «зеленую» энергетику континента, призванные повысить привлекательность этой сферы для других инвесторов. Оставшиеся 5 миллионов, выделенные SEFA, предоставляются на возмездной основе. Это соответствует политике AREF II, предусматривающей возврат 20% вложенных средств.

Выделенный транш должен обеспечить прирост мощности в размере более 800 МВт в странах Африки южнее Сахары. При этом экологическая обстановка в государствах, получивших финансирование, не пострадает, а у местных жителей будет доступ к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии.

Ранее Африканский банк развития выделил 3,5 миллиона долларов США Центральноафриканской Республике на восстановление и модернизацию гидроэлектростанции в Боали. После завершения работ мощность ГЭС возрастет на 50% — с 10 до 15 МВт. Это позволит не только обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией столицы ЦАР, Банги, но и даст возможность наладить экспортные поставки в северные районы ДР Конго.