Солонников не нашел «терроризма» в захвате сторонниками Трампа здания Капитолия

В захвате сторонниками Дональда Трампа здания Капитолия нет ничего выдающегося и способного в значительной мере повлиять на дальнейший ход истории Соединенных Штатов. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так политолог отреагировал на заявления мэра Вашингтона Мюриэл Баузер, которая назвала штурм американского парламента избирателями действующего президента США актом «внутреннего терроризма». По мнению эксперта, это слишком громкая характеристика события, аналоги которого, хоть и на местном уровне, но происходили большую часть минувшего лета.

«В этом году американский народ последовательно идет по пути становления уличной демократии, — заметил собеседник ФАН. — Сперва это были захваты кварталов в самых разных городах страны активистами движения BLM, затем — местных законодательных органов власти. Теперь вот другие активисты забрались в Капитолий — это можно назвать логичной кульминацией наблюдаемого нами политического цикла».

Разумеется, добавил Солонников, на полувековом отрезке истории США случившееся событие можно назвать беспрецедентным — и оно наверняка будет отображено в американских учебниках с той или иной оценкой.

«Однако на фоне перипетий ушедшего года его вряд ли можно назвать чрезвычайным, — подчеркнул политолог. — Соединенные Штаты явно готовились к тому, что давление улицы на принятие политических решений выльется и на федеральный уровень».

В этом отношении, отметил эксперт, цветистые эпитеты вроде «акт внутреннего терроризма», «государственный переворот» и «попытка революции», которые теперь отвешивают политики-демократы по отношению к прорыву демонстрантов в Капитолий, не имеют никакой связи с реальностью.

«На самом деле место имел некий карнавал: люди покрасовались, поделали фотки со звериными шкурами и ногами на столах, подурачились. Никакой революцией это даже и не пахнет. Это даже нельзя отнести к попытке каким-то образом повлиять на решения властей», — считает собеседник ФАН.

По его мнению, лучше всего реальную ценность минувших событий демонстрируют фондовые рынки, которые вообще никак на них не отреагировали.