Продовольственная программа ООН не может обеспечить пищей беженцев в Мозамбике

Мапуто, 7 декабря. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) не обладает достаточными средствами для обеспечения продовольствием внутренне перемещенных лиц в провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду на севере страны.

Представитель ВПП в Мозамбике Антонелла Д'Априле сообщает, что число внутренних беженцев, пострадавших от действий боевиков в Кабу-Дельгаду, достигло 565 000 человек. Организации требуется 132,4 миллиона долларов, чтобы обеспечить их продовольственной помощью в 2021 году. Однако в распоряжении ВПП имеется только 24,4 миллиона, что может привести к голоду в лагерях внутренне перемещенных лиц уже в марте.

Дополнительную опасность для граждан Мозамбика, вынужденных покинуть свои дома, представляет пандемия COVID-19. Отсутствие свободного доступа к чистой воде, общая антисанитария и перенаселенность лагерей создают благоприятную почву для распространения коронавируса.

При этом Антонелла Д'Априле отмечает, что до сих пор ВПП удавалось сохранять базовую продовольственную корзину, несмотря на усиление потока беженцев.

В последние месяцы в северной провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду активизировались боевики из запрещенной в России организации «Исламское Государство»1. Они захватили несколько населенных пунктов, что вызвало массовое бегство местных жителей в более спокойные районы страны. Подробнее о действиях террористов в Мозамбике ранее рассказывал ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.