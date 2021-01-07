Донбасс сегодня: Донецк под огнем минометов, в ДНР рассказали о «черном» дне комбрига ВСУ

Донбасс, 7 января. Украинские бойцы усилили обстрелы населенных пунктов ДНР, применяются тяжелые минометы. В Донецке фиксируют рост количества преступлений украинских военных против мирного населения Донбасса. Подрыв военного грузовика привел к большим потерям ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска снова усилили обстрелы Донецкой Народной Республики. За сутки перед Рождеством Христовым нанесено восемь ударов по шести населенным пунктам ДНР на мариупольском и донецком направлениях. В моменты обстрелов района Донецкого аэропорта «освободители» Украины применили тяжелые минометы 120-мм калибра.

Кроме того, применялись минометы 82-мм калибра, гранатометы и стрелковое оружие. За сутки зафиксировано 14 взрывов на позициях Вооруженных сил Украины в районах Павлополя, Водяного и Авдеевки, что говорит об активизации со стороны ВСУ проведения инженерных работ по оборудованию новых блиндажей и траншей.

В ДНР фиксируют рост количества преступлений ВСУ

Во время новогодних праздников значительно увеличилось количество преступлений, совершаемых «защитниками» Украины из ВСУ в отношении мирного населения подконтрольных украинцам населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на проведенный анализ разведданных. Солдаты Киева пользуются тем, что многие жители сел и поселков на праздники отправились к родственникам в города.

Возросло количество ограблений преступниками в погонах частных домовладений в небольших населенных пунктах Донбасса. Все последующие обращения жителей в правоохранительные органы и к местным властям остаются без рассмотрения. Как утверждают в Народной милиции ДНР, за прошедший год ни по одному из преступлений, совершенному военнослужащими ВСУ в отношении гражданских, не было ни одного приговора.

С целью построения партнерских отношений между населением и боевыми частями армии командование Операции объединенных сил задействует Центр военно-гражданского сотрудничества. Работа данной организации призвана повысить имидж армии в глазах простых жителей. Как сообщает разведка ДНР, накануне пропагандисты военно-гражданского сотрудничества были замечены в Авдеевке и Волновахе, в зонах ответственности 72-й и 53-й отдельной механизированной бригады соответственно. В указанных районах уровень доверия населения к военным критически низок, и командование силовой операции опасается возникновения протестных акций.

Военный грузовик с бойцами ВСУ и минами взлетел на воздух

«Черным» оказался вторник, 5 января, для командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова, сообщают в донецком управлении Народной милиции. Дело в том, что в этот день комбригу поступил доклад о подрыве военного грузовика на своих минно-взрывных заграждениях в районе Талаковки Донецкой области.

Как стало известно по результатам расследования, грузовик, перевозивший личный состав бригады и боеприпасы, отклонился от маршрута и подорвался на украинских минах. Результатом стала гибель четверых бойцов, тело одного из которых до сих пор не могут найти. На данный момент в районе инцидента работают саперные группы.