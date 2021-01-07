Пригожин объяснил, почему русский народ много пьет в праздники

Бытует мнение, что в новогодние праздники россияне пьют больше всех в мире. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью ФАН предположил, почему русский народ так много пьет в период зимних каникул.

Традиция отмечать Новый год со всем размахом пришла еще из советских времен. В период дефицита граждане готовились к главному семейному празднику заранее: отстаивали гигантские очереди, откладывали деньги с зарплаты, чтобы под бой курантов стол ломился от яств. Такая ситуация касалась не только продуктов, но и алкоголя. Кроме того, в советское время с алкоголизмом боролись, но в Новый год граждане давали себе послабление.

Наверное, так эта тенденция перекочевала и в современное время. Конечно, особой борьбы с этой пагубной привычкой нет, зато новогоднее послабление можно увидеть невооруженным взглядом.

В семье Иосифа Пригожина алкоголь не водился. Домашние серьезно и очень внимательно относились к этой теме. Но вот виной российскому пьянству продюсер назвал запреты.

«Любой запретный плод сладок. Чем больше запрещаешь, тем больше хочется попробовать. Так устроена жизнь, так устроена психология человека», — говорит Пригожин.

Сам музыкант спокойно относится к традиции крепко выпить за столом и к алкоголю в целом. Для него в первую очередь праздник — это близкие люди и положительные эмоции, а не повод напиться.

Еще одной интересной новогодней традицией россиян является просмотр «голубых огоньков» с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. Ранее певец Сосо Павлиашвили объяснил, почему зрителям до сих пор интересны эти программы.