Родившую двойню звезду «Дома-2» Алену Ашмарину выписали из клиники

Москва, 7 января. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Ашмарина вышла на связь с поклонниками после родов девочек-близнецов. Девушка сообщила радостную новость в своем Instagram в разделе stories.

«Мы уже едем домой! иЯ так счастлива», — поделилась Ашмарина с теми, кто следит за ее жизнью.

Многодетная мать во время прямого эфира находилась в автомобиле, рядом с ней сидела сестра, которая держала одну из двойняшек. Алена назвала девочек Арианой и Авророй. Экс-участница «Дома-2» пообещала показать момент выписки чуть позже и призналась, что это было очень трогательное событие. Многие заметили, что Ашмарина выглядит очень счастливой, но уставшей. Девушка была без макияжа и прически.

На проекте Алена встречалась с Ильей Григоренко, за которого вышла замуж. У них родился ребенок, но пара вскоре рассталась. Вскоре Ашмарина встретила другого мужчину, от которого забеременела. Молодой человек исчез, узнав об этом, и девушка осталась матерью-одиночкой.