Актер Оскар Айзек перевоплотится в Лунного рыцаря в новом фильме

Лос-Анджелес, 7 января. Американский актер Оскар Айзек, известный по некоторым частям «Звездных войн», сыграет супергероя Лунного рыцаря в новом фильме.

Информация о том, что именно Айзек перевоплотится в персонажа комиксов Marvel, появлялась и раньше. Сообщения подтвердил оператор кинокартины Грегори Миддлтон на своей странице в Instagram. Он отметил, что для него честь работать над таким проектом.

Лунный рыцарь впервые появился на страницах комиксов в 1975 году. В обычной жизни героя зовут Марк Спектор. Он бывший боксер, морпех и агент ЦРУ, который получил невероятную силу от египетского бога Луны.

Ранее в Сети появился новый трейлер сериала «ВандаВижн» от Marvel. Главными героями проекта стали Вижн и Алая Ведьма. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney+.