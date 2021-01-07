Певица Пелагея и хоккеист Телегин ради дочери встретили вместе Рождество

Москва, 7 января. Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, которые в прошлом году расстались, ради дочери Таисии вместе празднуют Рождество. Семейные фото исполнительница показала в Instagram.
«Тася с мамой и папой встретила светлый праздник Рождества Христова. Всем добра, любви, дружбы!» — написала под постом Пелагея.
Судя по всему, в полном составе мама, папа и дочь собрались в одном из московских ресторанов. Поклонники Пелагеи пришли в восторг, увидев, что семья воссоединилась, хоть и на праздник.
«Прекрасные ребята! С Рождеством. Счастье пусть войдет в ваш дом! Не болейте и цветите. Только в радости живите!» — пожелала подписчица Пелагеи.
«Какая же она классная! Харизма просто через край», — умилилась другая фанатка, увидев фото Таисии.
«Какие же вы классные, пусть у вас все сложится и будет хорошо, болею за вас!» — добавила третья.
Отметим, Пелагея и хоккеист Иван Телегин официально развелись в прошлом году, однако, судя по всему, певица кое в чем просчиталась при оформлении развода со спортсменом.